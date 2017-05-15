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Латушко: с новым руководством Франции отношения будут только улучшаться

15.05.2017 22:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 мая – Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике рассчитывает, что с новым руководством Франции отношения между странами будут только улучшаться.

Латушко: с новым руководством Франции отношения будут только улучшаться
© Sputnik Ирина Калашникова
Макрон не удивил Францию выбором премьер-министра

В понедельник глава Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Эдуарда Филиппа, бывшего мэра Гавра.

"Мы ждем формирования нового правительства Франции, мы открыты к переговорам с новым правительством по вопросам развития и расширения торгово-экономического сотрудничества. Мы рассчитываем на то, что с новым руководством Франции наши отношения будут только улучшаться и расширяться", – сказал Латушко в эфире телеканала СТВ.

Он также уточнил, что за первый квартал текущего года был отмечен рост торгового оборота между Беларусью и Францией, началась реализация ряда крупных инвестиционных проектов, в которых участвуют известные французские компании. 

Ожидается, что новый состав французского правительства будет объявлен во вторник 16 мая.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции 7 мая. За Макрона проголосовали более 20 миллионов 753 тысяч избирателей (66,1%), кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен поддержали свыше 10 миллионов 643 тысяч избирателей (33,9%).

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский посол ждет, когда будет сформировано новое правительство в Пятой республике, и заявляет об открытости Беларуси для диалога.

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