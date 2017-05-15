Латушко: с новым руководством Франции отношения будут только улучшаться

МИНСК, 15 мая – Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике рассчитывает, что с новым руководством Франции отношения между странами будут только улучшаться.



© Sputnik Ирина Калашникова Макрон не удивил Францию выбором премьер-министра

В понедельник глава Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Эдуарда Филиппа , бывшего мэра Гавра.

"Мы ждем формирования нового правительства Франции, мы открыты к переговорам с новым правительством по вопросам развития и расширения торгово-экономического сотрудничества. Мы рассчитываем на то, что с новым руководством Франции наши отношения будут только улучшаться и расширяться", – сказал Латушко в эфире телеканала СТВ.

Он также уточнил, что за первый квартал текущего года был отмечен рост торгового оборота между Беларусью и Францией, началась реализация ряда крупных инвестиционных проектов, в которых участвуют известные французские компании.

Ожидается, что новый состав французского правительства будет объявлен во вторник 16 мая.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции 7 мая. За Макрона проголосовали более 20 миллионов 753 тысяч избирателей (66,1%), кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен поддержали свыше 10 миллионов 643 тысяч избирателей (33,9%).