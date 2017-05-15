ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подходы Беларуси к участию в инициативе "Восточное партнерство" обсуждены на встрече в МИД

16.05.2017 17:41 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 16 мая провел встречу с делегацией Эстонского центра "Восточного партнерства" во главе с директором центра, послом по особым поручениям по вопросам "Восточного партнерства" Министерства иностранных дел Эстонии Яаном Рейнхольдом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества Республики Беларусь с эстонским председательством в Европейском союзе во второй половине 2017 года и подходы белорусской стороны к участию в инициативе ЕС "Восточное партнерство", - проинформировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Стороны обсудили перспективы сотрудничества Республики Беларусь с эстонским председательством в Европейском союзе во второй половине 2017 года и подходы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь проявляет интерес к участию в программах развития на Африканском континенте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика