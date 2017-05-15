16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 16 мая провел встречу с делегацией Эстонского центра "Восточного партнерства" во главе с директором центра, послом по особым поручениям по вопросам "Восточного партнерства" Министерства иностранных дел Эстонии Яаном Рейнхольдом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества Республики Беларусь с эстонским председательством в Европейском союзе во второй половине 2017 года и подходы белорусской стороны к участию в инициативе ЕС "Восточное партнерство", - проинформировали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.-0-