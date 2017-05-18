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Лукашенко поздравил БРПО с 95-летием пионерского движения
19.05.2017 08:52 — Новости Политики | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусскую республиканскую пионерскую организацию с 95-летием пионерского движения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Пионерская юность - замечательное время. Время романтики, бескорыстной дружбы, чистых помыслов и добрых поступков", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что Белорусская республиканская пионерская организация, являясь одним из самых массовых общественных объединений страны, воспитывает талантливых детей и подростков, становится стартовой площадкой, с которой начинается их жизненный путь.
"Вступая в ряды пионерии, каждый может найти занятие по душе, встретить надежных друзей и единомышленников, развить свои способности и дарования", - констатировал Александр Лукашенко.-0-
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"Пионерская юность - замечательное время. Время романтики, бескорыстной дружбы, чистых помыслов и добрых поступков", - говорится в поздравлении.
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