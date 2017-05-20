Беларусь и Сербия за последние пять лет добились существенных успехов во взаимоотношениях - Николич

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Сербия за последние пять лет добились существенных успехов во взаимоотношениях. Такую точку зрения выразил в интервью БЕЛТА и Белтелерадиокомпании Президент Сербии Томислав Николич.

Глава сербского государства отметил, что Беларусь была первым государством, в котором он побывал с официальным визитом в начале своего президентства. А теперь, в завершение президентской миссии, он также посетил Минск. Это является свидетельством того, какое большое значение сербская сторона придает сотрудничеству с Беларусью.

"Белорусско-сербские отношения существенно продвинулись вперед. Если бы пять лет назад и сейчас обычного сербского гражданина спросили про Беларусь, то вы бы увидели большую разницу в ответах", - сказал Томислав Николич.

Он также рассказал о нынешней ситуации на Балканах, а также о переговорном процессе, который ведет Сербия по вступлению в Евросоюз.-0-