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Глава Минсельхозпрода РБ вылетел в Москву на переговоры

22.05.2017 11:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц направился на переговоры в Москву, где планирует обсудить с главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым вопросы снятия ограничений с ряда белорусских предприятий на поставки продукции в Россию.

Глава Минсельхозпрода РБ вылетел в Москву на переговоры
© Pixabay
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Как ранее сообщалось, Заяц анонсировал проведение переговоров со своим российским коллегой 22 мая в Москве на площадке Минсельхоза РФ. В конце минувшей недели белорусский  чиновник уточнил, что речь пойдет о снятии ограничений Россельхознадзора с белорусских молокозаводов. Тогда же Заяц выразил недоумение в связи с тем, что российские эксперты нашли антибиотики и консерванты в белорусском молоке. Он заявил, что в Минске не видят аргументов и фактов, которые могли бы препятствовать поставкам продовольствия в Россию.

"Глава ведомства Леонид Заяц вылетел на переговоры со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Его рабочая поездка в Москву продлится, как ожидается, один день", — сообщили Sputnik в Минсельхозпроде Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, встреча главы ведомства Александра Ткачева с белорусским министром по вопросам поставок белорусской продукции в Россию состоится 22 мая.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время встречи с российским коллегой Александром Ткачевым Леонид Заяц обсудит вопросы снятия ограничений с белорусских предприятий.

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