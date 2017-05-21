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Глава Минсельхозпрода РБ вылетел в Москву на переговоры
22.05.2017 11:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц направился на переговоры в Москву, где планирует обсудить с главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым вопросы снятия ограничений с ряда белорусских предприятий на поставки продукции в Россию.
Как ранее сообщалось, Заяц анонсировал проведение переговоров со своим российским коллегой 22 мая в Москве на площадке Минсельхоза РФ. В конце минувшей недели белорусский чиновник уточнил, что
"Глава ведомства Леонид Заяц вылетел на переговоры со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Его рабочая поездка в Москву продлится, как ожидается, один день", — сообщили Sputnik в Минсельхозпроде Беларуси.
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, встреча главы ведомства Александра Ткачева с белорусским министром по вопросам поставок белорусской продукции в Россию состоится 22 мая.
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Во время встречи с российским коллегой Александром Ткачевым Леонид Заяц обсудит вопросы снятия ограничений с белорусских предприятий.
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