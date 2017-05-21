Глава Минсельхозпрода РБ вылетел в Москву на переговоры

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц направился на переговоры в Москву, где планирует обсудить с главой Минсельхоза РФ Александром Ткачевым вопросы снятия ограничений с ряда белорусских предприятий на поставки продукции в Россию.

Как ранее сообщалось, Заяц анонсировал проведение переговоров со своим российским коллегой 22 мая в Москве на площадке Минсельхоза РФ. В конце минувшей недели белорусский чиновник уточнил, что речь пойдет о снятии ограничений Россельхознадзора с белорусских молокозаводов . Тогда же Заяц выразил недоумение в связи с тем, что российские эксперты нашли антибиотики и консерванты в белорусском молоке . Он заявил, что в Минске не видят аргументов и фактов, которые могли бы препятствовать поставкам продовольствия в Россию .

"Глава ведомства Леонид Заяц вылетел на переговоры со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Его рабочая поездка в Москву продлится, как ожидается, один день", — сообщили Sputnik в Минсельхозпроде Беларуси.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, встреча главы ведомства Александра Ткачева с белорусским министром по вопросам поставок белорусской продукции в Россию состоится 22 мая.