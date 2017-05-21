Съезд БХД или как очередной «независимый» накрылся

Оппозиционные фантомы в виде партий и различных объединений, несмотря на многочисленные и бесплодные попытки легализоваться, регулярно упираются в закономерный фатум неудач, но не оставляют призрачных намерений перейти из фейкового статуса в нечто более материализованное.

Абсолютным рекордсменом по количеству этих тщетных попыток по праву считается липовая контора «Белорусских христианских демократов». Неудачники в шестой степени (ведь именно столько раз Минюст отказывал им в регистрации на законных основаниях) желают попытать судьбу еще раз и зайти на регистрацию по седьмому кругу. Причем опыт прошлых лет оказался не впрок, ведь дальше «работы на публику» и громких заявлений «христианские демократы» не ушли.

Так и топчутся на месте, работая языками, растеряв весь «людской ресурс», а заодно и без того хрупкий авторитет в спонсорской среде. Переливать из пустого в порожнее у лидеров БХД и малочисленных активистов получается лучше всего, и если есть повод поговорить (и даже если его нет, что случается гораздо чаще), они обязательно скучкуются на жилплощади кого-нибудь замшелого активиста и проведут собрание, по окончании которого вновь станет ясно – нет в «христианских демократах» согласия, как нет и крупицы здравого смысла в их обсуждениях.

На повестке дня подобных сборищ всегда стоят три основных вопроса: какими посулами завлечь в структуру «новые лица» (которые необходимы для видимости массовости партии и для ее регистрации), как отчитаться перед донорами за то, чего никогда не делал, хоть и заявлял, что можешь сделать, как с учетом предыдущих двух пунктов не ухудшить свою кредитную историю перед ставшими разборчивыми западными грантодателями. Причем Рымашевский и его приближенные прекрасно понимают, что без реализации первых двух пунктов, третьего им точно не видать.

Раньше лидеры БХД Рымашевский и Северинец пытались простимулировать потенциальных адептов БХД посулами об организации многочисленных и совершенно бесплатных выездов на зарубежные семинары по системе «все включено», затем пытались апеллировать обещаниями оформления бесплатных шенгенских виз каждому вступившему в ряды «христианских демократов». Как известно, это не помогло, и содержание лжехристиан было урезано, поскольку заявленный в фейковых отчетах спонсорам «знак качества» разительно отличался от существующих реалий.

Оппозиционно-политические величины БХД остаются неизменными, и сегодня существующие реалии партии также плачевны, как и ранее. От БХД регулярно выезжать за рубеж имеют возможность не более 30 человек – это республиканские и областные руководители, а также их многочисленные родственники, которые получили шенгенские визы в посольстве Литвы по партийной линии, не имея при этом к партии ни малейшего отношения. Что касается рядовых активистов, то им право на выезд для участия в семинарах и визовая поддержка не предоставляется.

Также предсказуемо все обстоит и с численностью партийцев. Несмотря на заявляемую сумму аж в 1000 человеческих душ, реальное их количество от силы 130 человек, причем 100 из них это не более чем мертвые души. Исходя из этого, стоит ли удивляться, что заданная ими высота «взять» Минюст остается невыполнимой?

Но, как справедливо заметил на очередном междусобойчике БХД Дмитрий Садовский, направляемые в седьмой раз подписи необходимо таки подать, причем подать так, чтобы получить ответ до июля 2017 года, поскольку только до этого срока возможно давление на власть через европейские структуры. Дальше с давлением будет напряженно, ведь как авторитетно заявил Садовский, после сессии ОБСЕ сотрудники этой уважаемой организации намерены отбыть в отпуска, вследствие чего, интерес к БХД будет утрачен. Тут, к слову, секретарь Садовский был не вполне прав. Интерес к БХД утрачен давно и безвозвратно, они не интересны ни в качестве выгодных финансовых вложений ни в качестве достойных давления субъектов оппозиционного хозяйствования. Ни кола, ни двора, ни актива.

Что касается двора, то тут еще можно как-то перекантоваться на квартире какого-нибудь активиста, человек 10 туда влезет, а больше в БХД народу и нет. И перспектив на их приумножение не предвидится. Вот и на последнем собрании у кого-то на кухне, стало ясно, что из необходимых для регистрации 1200 подписей, у БХД от силы есть около 400 и то, только на бумаге. А если проверить подлинность этих подписей, будет и того меньше… Кстати такое несоответствие количества и качества подписей Виталий Рымашевский называет не более чем формальной причиной отказа в регистрации.

Интересно, считает ли он формализмом со стороны большинства иностранных фондов отказ последних работать с БХД? «Белорусских христианских демократов» в спонсорских кругах называют не иначе как недемократичной партией. К примеру, ревизоры от Майкла Мерфи (NDI) поставили крест на «демократических христианах» и возложили вину за отсутствие каких-либо значимых результатов партии на руководство БХД. На возражения последних, что в стране, дескать, действует «диктатура режима» и постоянно притесняются оппоненты власти, справедливо возразили, что в Беларуси все нормально, и никто не мешает представителям демсил проводить свою деятельность, а подобные заявления Рымашевского и Северинца не более чем желание таким образом оправдать свое бездействие.

Похоже, что точку зрения NDI полностью разделяют и оставшиеся в спонсорском меньшинстве иностранные организации, основательно притомившись от нулевого выхлопа иждивенческой партии «христиан». Они уже предупредили руководство БХД о проведении аудита их деятельности. И в этом нет ничего удивительного, доноры хотят знать, за что они столько лет безвозмездно платят. В коня ли корм?

Это грядущее событие тут же направило русло пустой болтовни прибывших на собрание активистов БХД в очень определенную финансовую конкретику. Секретарь БХД призвал собравшихся накатать пару-тройку проектов на получение грантов, ведь денежка счет любит, и тут уж каждый сам за себя, сколько выдуманных проектов будет одобрено – столько наличных средств БХД в результате и получит.

Очевидно, именно из-за такого меркантильного подхода руководства БХД к партийной кассе, наполняемой грантами, у многих стал возникать закономерный вопрос: куда и на что идут эти деньги? Глава Минской организации БХД Павел Прокопович, возмущенный тем, что ему до сих пор не вернули долг по деньгам, памятуя о том, что в свое время он обвинял верхушку БХД в краже партийных денежных средств, заметил, что финансы, выделяемые на область, должны в ней и оставаться, предложив затем создать Ревизионную комиссию. В противном случае пригрозил сообщить обо всем спонсорам.

Справедливая инициатива. Но у партийного руководства «Белорусских христианских демократов» оная вызвала такое же отторжение, какое вероятно возникает у черта от ладана. Виталий Рымашевский сразу же заявил, что Прокопович хочет лишить БХД денежных средств, а Дмитрий Садовский в категорической форме изрек, что его финансовую деятельность глава Минской организации проверять не будет, не по Сеньке шапка…

Оно и понятно. Ведь все выделяемые донорами средства в подавляющем большинстве тратятся на личные нужды предводителей «христианских демократов», а высылаемые впоследствии отчеты о проделанной «работе», исполнительно и регулярно направляемые грантодателям от вечно голодных представителей диванной оппозиции, на поверку оказываются надуманными пустышками. Ровно также пустышкой является и предстоящий съезд БХД, да и вся липовая «богодельня» Рымашевского и Северинца не более чем очередная «Контора Рога и Копыта», которая давно накрылась и не подлежит регистрации в виду своей фейковости, несостоятельности и безлюдности.

Виталий Новодворцев

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