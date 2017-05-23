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Шапиро освобожден от должности председателя Миноблисполкома

24.05.2017 18:56 — Новости Политики | БелТА  
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Шапиро освобожден от должности председателя Миноблисполкома
Семен Шапиро. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

Как сообщалось, 20 мая Семен Шапиро был избран председателем ассоциации "Федерация хоккея Беларуси". -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось, 20 мая Семен Шапиро был избран председателем ассоциации "Федерация хоккея Беларуси".

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