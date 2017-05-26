МИНСК, 27 мая — Sputnik. Главы аккредитованных в Беларуси иностранных дипмиссий, временные поверенные и старшие дипломаты в пятницу совершили поездку на строящуюся под Островцом Белорусскую АЭС, где смогли воочию оценить размах строительства, а также задать представителям министерства энергетики и руководству станции интересующие их вопросы.

Белорусская сторона постоянно заявляет о своей открытости в вопросах сооружения АЭС и готова не только отвечать на все вопросы, но и организовывать при необходимости поездки иностранных делегаций на площадку строительства. Визит дипломатов на БелАЭС стал вторым по счету.

Литва приехать отказалась

Примечательно, что глава посольства Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас в самый последний момент отказался от поездки на БелАЭС. Не смогли найти времени для этого визита и другие сотрудники посольства, а также литовские журналисты, хотя некоторые СМИ уже получили аккредитацию на этот визит.

Между тем, как раз у Литвы постоянно возникают претензии и вопросы по поводу безопасности БелАЭС.

"К сожалению, в последний момент от визита отказались подтвердившие его ранее представители посольства Литвы. Мы также приглашали освещать его (визит — Sputnik) литовские информагентства, и даже аккредитовали некоторые литовские СМИ, но и они, к сожалению, не сочли возможным приехать", — заявил Sputnik пресс-секретарь — начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Он подчеркнул, что белорусская сторона подходит к реализации атомного проекта крайне ответственно, он всегда был открытым для зарубежных партнеров страны, и на площадке строительства станции уже побывали десятки иностранных делегаций, руководство МАГАТЭ и других международных структур.

"Сегодняшнее мероприятие ориентировано на дипломатический корпус, аккредитованный в Беларуси. Важно сказать, что мы пошли навстречу пожеланиям посетить площадку строительства, которые выразили некоторые дипломатические представительства", — сказал Мирончик.

По его словам, всего в Островец прибыли более 25 глав дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, это послы, временные поверенные и старшие дипломаты. В их числе послы Великобритании, России, Германии, Швеции, Украины, Финляндии, Польши, Японии и ряда других стран.

Говоря о том, как Беларусь намерена реагировать на отказ литовского посла приехать на БелАЭС, Мирончик заметил, что в Минске считают важным продолжать компетентный экспертный диалог по поводу строительства станции.

По его словам, МИД полагает, что если по строительству БелАЭС диалог между заинтересованными государствами будет вестись на уровне экспертов, его результат будет однозначно в пользу белорусского проекта и его дальнейшей реализации.

Между тем, как стало известно в конце дня, в Вильнюсском районе прошло выездное совещание литовских дипломатов, парламентариев и представителей литовских профильных госорганов. В ходе этого совещания Литва обратилась к иностранным дипломатам с просьбой оказать поддержку позиции страны в отношении строительства и безопасности БелАЭС.

Как сообщил министр защиты окружающей среды Кястутис Навицкас, Литва хочет, чтобы "действовала не только литовско-белорусская группа экспертов, но и международная для оценки вопросов безопасности", — сказал Навицкас во время заседания.

По мнению министра, важным является вопрос неприсутствия дипломатов ЕС на экскурсии по БелАЭС. "Хотя посольства и получили официальные приглашения от Белоруссии на участие в экскурсии по БелАЭС, особенно важно, что страны Европейского союза не воспользовались ими, а прибыли сюда выслушать литовскую позицию", — заявил Навицкас.

Российская "доля улыбки" в адрес Литвы

Вопросы отношения Литвы к Белорусской АЭС звучали в пятницу и в высказываниях российских дипломатов. В частности, посол РФ в Беларуси Александр Суриков в беседе с журналистами заметил, что в РФ с позитивом воспринимают белорусский атомный проект, а претензии Литвы по этой тематике к Минску вызывают "некоторую долю улыбки".

"Мы воспринимаем это с некоторой долей улыбки. Ведь чем руководствуется Литва в своем оппозиционном движении? Затевалось строительство Висагинской АЭС, причем по японскому проекту, инвесторов поэтому не нашлось и проект завалился", — сказал Суриков.

По его словам, в случае успеха ядерного проекта Литва могла бы получить прирост ВВП до 50%, в обществе бы улучшились настроения, вся жизнь в стране стала бы лучше. "Литва оскорблена в своих лучших чувствах, причем в первую очередь политики", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что со строительством БелАЭС Беларусь получит возможность не только диверсифицировать свою энергетику, но и привнесет в страну новые технологии. Кроме того, улучшится жизнь людей.

Суриков также заявил, что в РФ на 100% уверены в том, что белорусский ядерный проект будет реализован. Он отметил, что в строительстве, безусловно, есть некоторые проблемы, однако при таком масштабе стройки это неизбежно. Главное же, по словам российского дипломата, это стратегическая цель проекта: улучшить экономику Беларуси, позволить республике диверсифицировать свою энергетику и получить новые технологии.

В свою очередь посол России в Литве Александр Удальцов считает, что Литва и Беларусь могли бы сотрудничать, а не конфликтовать в вопросе строительства Белорусской АЭС в Островце.

Он рассказал, что до того, как возглавить литовскую дипмиссию, работал в Калининграде, и там ему два года "приходилось иметь дело с литовскими коллегами, которые так же активно и агрессивно протестовали против строительства АЭС в Калининграде, как это происходит сейчас в отношении белорусской АЭС".

Он отметил, что в Литве часто общается с простыми гражданами, а не только с чиновниками. "Не могу сказать, что население в Литве так уж активно протестует. Но причин для недовольства литовских чиновников я вижу несколько", — сказал дипломат.

По мнению Удальцова, одна из причин — неудача с запуском проекта по строительству АЭС в Висагинасе.

Кроме того, подчеркнул российский дипломат, президент Литвы (Даля Грибаускайте — Sputnik) недавно назвала БелАЭС геополитическим проектом России. "То есть они усматривают в этом не энергетику, в политические вопросы", — пояснил он.

Дипломат добавил, что в Вильнюсе он каждый день говорит о том, что двум странам было бы разумнее вместе строить эту станцию.

Темпы строительства впечатляют

В ходе посещения строящейся БелАЭС иностранные дипломаты смогли побывать на ряде объектов станции. В частности, им показали строящиеся распределительные сети БелАЭС, турбинное отделение, разрешили подняться на лифте на уже установленный и накрытый "кепкой" корпус первого реактора. Кроме того, дипломаты из окон автобуса осмотрели производственную базу БелАЭС, увидели, как организована физическая охрана внешнего контура станции.

Кроме того, дипломаты побывали в Учебно-тренировочном центре БелАЭС, где им показали фрагмент тренировочного занятия.

Во время занятия персонал будущей АЭС моделировал различные нештатные ситуации работы станции и учился их ликвидировать. Дипломаты были впечатлены, задавали много вопросов, охотно общались с представителями дирекции станции и заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком.

Кстати, примечательно, что свой день рождения один из "главных кураторов" атомной стройки встретил именно на площадке БелАЭС: Михаил Иванович родился 26 мая 1955 года.

"Я по-хорошему впечатлена", — поделилась с журналистами своими эмоциями от поездки и осмотра стройплощадки посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама.

"В особенности хочу подчеркнуть, впечатлена и благодарна белорусским властям за ту прозрачность, с которой нас принимают. По сути дела, мы имеем доступ на все территории и площадки строительства", — продолжила она, отметив, что такая открытость способствует позитивному восприятию строящегося объекта.

Она также заметила, что в Турции планируется в 2018 году начать строительство АЭС по российскому проекту.

В данной связи турецкий дипломат не исключила участия в этом проекте белорусских специалистов.

"Я вижу, что работа идет. Я не инженер или специалист в области ядерной энергетики и не могу судить о качестве работ, но размах строительства впечатляет", — сказал Sputnik, в свою очередь, советник-посланник, глава отделения посольства Финляндии в Литве Лаури Пуллола.

Он заметил, что Литва инициирует эмбарго на покупку белорусской электроэнергии. "Мы ценим мнение Литвы по этому вопросу, так как она является членом Евросоюза. Но думаю, что надо продолжать диалог между Минском и Вильнюсом", — сказал финский дипломат.

Альтернативы российскому топливу нет

В заключение замминистра энергетики Михаил Михадюк дал ответы на все вопросы иностранных дипломатов.

Наиболее активным был посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. В беседе с корреспондентом Sputnik он заметил, что в прошлом работал в сфере ядерной безопасности, поэтому смотрел на все, что показывали ему белорусские специалисты на площадке АЭС "профессиональным взглядом".

"Для меня все это было очень интересным", — сказал Кизим.

Он заметил, что Украина несколько лет назад перешла на использование для своих АЭС топлива производства компании Westinghouse. В данной связи дипломата интересовало, не видит ли Беларусь альтернативы российскому ядерному топливу.

"Под каждый тип реактора разработан свой тип топлива. Мы знаем, что есть неудачный пока опыт использования топлива Westinghouse для российских реакторов", — сказал Михадюк, отвечая на вопрос Кизима.

По его словам, опыт Украины по использованию американского топлива "еще нельзя назвать удачным".

Михадюк подчеркнул, что Белоруссия в выборе поставщика топлива будет исходить не только из соображений цены, но и из соображений безопасности. "Если будет альтернатива, проверенная жизнью… пока такой альтернативы нет. Но в перспективе все возможно. Наука движет прогресс", — сказал он.

В ходе общения также прозвучал и вопрос о том, как Беларусь будет обращаться с отработанным ядерным топливом.

В данной связи Михадюк пояснил, что соответствующая стратегия будет разработана в Беларуси до конца года.

Она разрабатывается совместно с НАН Беларуси, ожидается, что до конца года правительство утвердит этот документ.

По словам Михадюка, сегодня в мире есть два подхода в отношении отработанного ядерного топлива. Согласно первому, топливо выгружается с активной зоны и хранится сначала в бассейне выдержки. Далее оно перегружается в специальные контейнеры и может храниться на станции при создании определенных условий весь период службы АЭС.

"Второй путь — после бассейна выдержки топливо перегружается в транспортный упаковочный контейнер и переправляется на завод на переработку. Продукты переработки хранятся в специальных хранилищах. У нас с Россией заключено межправсоглашение, где записано, что они примут на переработку наше отработанное ядерное топливо. По законодательству РФ продукты переработки могут храниться на ее территории до 20 лет. По окончании этого периода мы построим свое соответствующее хранилище", — сказал он.

Михадюк добавил, что пока Беларусь не определилась с окончательным вариантом, ответ на этот вопрос будет дан в стратегии.

Дипломаты также задали вопросы о результатах стресс-тестов и итогах работы недавней seed-миссии МАГАТЭ.

В заключение поездки представителей дипломатических миссий ждал обед. Как отметил, приглашая послов, Михадюк, на этом обеде белорусская сторона рассчитывает "показать и другие некоторые особенности нашей культуры". Позднее в беседе с корреспондентом Sputnik представители руководства БелАЭС уточнили, что речь идет не о "национальном спиртном", а о выступлении белорусских народных художественных коллективов.

Однако на эту часть поездки белорусских журналистов не пригласили.