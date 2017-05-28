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Лукашенко призвал не экономить на параде ко Дню Независимости

29.05.2017 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не экономить средства на подготовку и проведение парада ко Дню Независимости 3 июля в Минске.

Лукашенко призвал не экономить на параде ко Дню Независимости
© Sputnik / Виктор Толочко
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Беларусь празднует День Независимости 3 июля — в этот день в 1944 году Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно в этот праздник проходит парад — дал "добро" на него и в этом году лично президент.

"Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб", — сказал Лукашенко в понедельник.

Президент уверен: народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении.

"И увидеть лицо своих защитников, солдат Вооруженных Сил. Не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС", — сказал Лукашенко.

Глава государства также поручил продемонстрировать на параде современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране.

"Меня беспокоит, что наши люди (не все, а значительная часть) не знают, чем живет гражданская Беларусь, что мы создаем даже в эти сложные, непростые времена. Ведь есть что показать. И это надолго остается в памяти людей", — заключил глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства считает, что военный парад - демонстрация того, что "мы не зря едим военный хлеб".

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