29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и Израиля заинтересованы в развитии контактов, сообщили БЕЛТА в Палате представителей Национального собрания по итогам встречи председателя Постоянной комиссии по международным делам Валерия Воронецкого с директором Бюро Евразии Министерства иностранных дел Израиля Александром Бен-Цви.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов развития белорусско-израильских отношений. Особое внимание было уделено расширению межпарламентского взаимодействия, углублению сотрудничества в торгово-экономической, культурной, научно-технической и гуманитарной сферах деятельности.

Валерий Воронецкий отметил положительную динамику развития двусторонних связей Беларуси и Израиля. Была высказана заинтересованность в развитии контактов на уровне рабочих групп по сотрудничеству между парламентами Беларуси и Израиля, а также профильных комиссий парламентов.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шохам.-0-