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Парламентарии Беларуси и Израиля заинтересованы в развитии контактов

29.05.2017 18:38 — Новости Политики | БелТА  
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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии Беларуси и Израиля заинтересованы в развитии контактов, сообщили БЕЛТА в Палате представителей Национального собрания по итогам встречи председателя Постоянной комиссии по международным делам Валерия Воронецкого с директором Бюро Евразии Министерства иностранных дел Израиля Александром Бен-Цви.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов развития белорусско-израильских отношений. Особое внимание было уделено расширению межпарламентского взаимодействия, углублению сотрудничества в торгово-экономической, культурной, научно-технической и гуманитарной сферах деятельности.

Валерий Воронецкий отметил положительную динамику развития двусторонних связей Беларуси и Израиля. Была высказана заинтересованность в развитии контактов на уровне рабочих групп по сотрудничеству между парламентами Беларуси и Израиля, а также профильных комиссий парламентов.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шохам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов развития белорусско-израильских отношений. Особое внимание было уделено расширению межпарламентского...

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