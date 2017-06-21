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МИД Венгрии: ЕС нужно выстраивать отношения с ЕАЭС

22.06.2017 09:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Минск, 22 июн — Sputnik. Для восстановления конкурентоспособности стран Евросоюза необходимо развивать плодотворные отношения со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил журналистам в Минске в четверг министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

МИД Венгрии: ЕС нужно выстраивать отношения с ЕАЭС
© Sputnik Виктор Толочко
Лукашенко примет участников саммита ЦЕИ в Минске

Встреча глав МИД Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) проходит в четверг в белорусской столице. Уже с утра министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел переговоры с венгерским коллегой.

"Несмотря на то, что экономические отношения в этом году развиваются более интенсивно (чем в прошлом — Sputnik), но потенциал далеко не исчерпан, и мы сфокусируемся на двух-трех конкретных направлениях", — сказал Макей и добавил, что между Беларусью и Венгрией достигнуто полное взаимопонимание по всем ключевым вопросам.

Министр иностранных дел Венгрии поздравил Беларусь с тем, что республика "прекрасно справляется с обязанностями председателя ЦЕИ", а также высоко отметил все достижения республики в последнее время.

"Мы пытаемся подтолкнуть общеевропейские институты к тому, чтобы эти достижения оценили по достоинству. (…) Мы приветствуем снятие части санкций с Беларуси и поддерживаем идею упрощения визового режима в Беларуси", — сказал Сийярто.

Министр добавил, что, по его мнению, Евросоюзу надо активнее выделять средства на развитие Беларуси.

"Мы убеждены, что для восстановления конкурентоспособности ЕС нужны плодотворные отношения со странами ЕАЭС", — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он добавил, что в центральной Европе особенно понятно то, что благосостояние всех стран зависит от отношений между Востоком и Западом, поэтому их необходимо улучшать и делать более крепкими.

В "Президент-Отель", где проходит встреча ЦЕИ, министры решили пройтись пешком от здания МИД, то есть около трехсот метров.

 
Теги: Минск
 
 
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В Венгрии уверены: от состояния отношений между Востоком и Западом зависит благосостояние обеих сторон.

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