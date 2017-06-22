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Мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси продлен на год
23.06.2017 13:46 — Новости Политики | БДГ
Совет ООН по правам человека (СПЧ) на год продлил мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси. За этое решение проголосовали 18 стран, против – 8, воздержались – 21.
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В документе критикуется отсутствие «конкретного и всеобъемлющего законодательства» по борьбе с дискриминацией лиц, принадлежащих к уязвимым группам и религиозным меньшинствам.
СПЧ приветствует принятие Беларусью национального плана действий по правам человека, но призывает включить в него рекомендации правозащитников и гражданского общества. Также в резолюции позитивно отмечается представление правительством страны пятого доклада об осуществлении Международного пакта о гражданских и политических правах.
СПЧ призывает полностью восстановить гражданские и политические права бывших политзаключенных, отмечая, что политические активисты «продолжают подвергаться плохому обращению и сталкиваются с надуманными обвинениями». Также отмечается отсутствие прогресса в отношении невыясненных случаев исчезновения политических оппонентов.
Беларусь призывают незамедлительно всеобъемлюще реформировать правовую базу проведения выборов и устранить системные недостатки перед местными выборами 2018 года, а также создать пост омбудсмена по правам человека.
Напомним, что в мае
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Совет ООН по правам человека (СПЧ) на год продлил мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси. За этое решение проголосовали 18 стран, против – 8,...
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