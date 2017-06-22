Мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси продлен на год

Совет ООН по правам человека (СПЧ) на год продлил мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси. За этое решение проголосовали 18 стран, против – 8, воздержались – 21.

В резолюции выражается обеспокоенность положением с правами человека в Беларуси, особенно свободы мирных собраний, ассоциации и выражения мнений, прежде всего в связи с реакцией правительства страны на протесты февраля-марта 2017 года . Также отмечаются сообщения о пытках в тюрьмах, репрессии в отношении правозащитников и организаций гражданского общества, аресты журналистов.

В документе критикуется отсутствие «конкретного и всеобъемлющего законодательства» по борьбе с дискриминацией лиц, принадлежащих к уязвимым группам и религиозным меньшинствам.

СПЧ приветствует принятие Беларусью национального плана действий по правам человека, но призывает включить в него рекомендации правозащитников и гражданского общества. Также в резолюции позитивно отмечается представление правительством страны пятого доклада об осуществлении Международного пакта о гражданских и политических правах.

СПЧ призывает полностью восстановить гражданские и политические права бывших политзаключенных, отмечая, что политические активисты «продолжают подвергаться плохому обращению и сталкиваются с надуманными обвинениями». Также отмечается отсутствие прогресса в отношении невыясненных случаев исчезновения политических оппонентов.

Беларусь призывают незамедлительно всеобъемлюще реформировать правовую базу проведения выборов и устранить системные недостатки перед местными выборами 2018 года, а также создать пост омбудсмена по правам человека.