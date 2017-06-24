10 трендов развития Беларуси

Белорусскую экономику ожидает продолжение стагнации, Минск и Москва продолжат отделение, а гражданское общество, кажется, привыкает к частичному самофинансированию — в Минске представили новый «Белорусский ежегодник», где эксперты нащупали новые тренды развития страны.

Тренд №1. Экономика. Мы уже привыкли к тому, что все плохо

«В 2016 году рецессия воспринималась не как нечто критичное, а как порядок вещей», — заявил на презентации аналитического сборника «Белорусский ежегодник» экономист Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC, Минск) Дмитрий Крук.

По его словам, в это же время с повестки дня ушли инфляция и девальвация. Теперь главный вопрос: «как долго продлится стагнация?».

«Устойчивое мнение: стагнация продолжится. Даже оптимисты прогнозируют, что экономика будет в угнетенном состоянии», — отметил эксперт.

На ближайшие годы нас ждет не слишком большое разнообразие, добавил он.

В итоге при благоприятном прогнозе в 2020 году мы можем получить те же показатели, что и в 2010, а есть и еще менее благоприятные варианты развития событий.

«Сказка «Про белого бычка» продолжается. Причин для оптимизма в экономическом плане выделить нельзя», — заключил Дмитрий Крук.

Тренд №2. Гражданское общество. У нас новые тренды

У гражданского общества появились новые тренды, которые становятся устойчивыми, сказал на презентации политолог, юрист Ассамблеи неправительственных организаций Юрий Чаусов. Среди таких он назвал краудфандинг и развитие социально-экономического предпринимательства.

По словам эксперта, сначала это было реакцией на внешние условия, но сейчас «становятся самостоятельными трендами и будут иметь значительное влияние на гражданское общество, даже если изменится донорская политика, и будет другая экономическая ситуация».

«От приспособления мы переходим к новому этапу развития», — заключил Чаусов.

Тренд №3. Образование. Цикличность и хоть какие-то реформы

Одним из примет развития белорусского образования, по словам кандидата философских наук, профессора Владимира Дунаева, является цикличность. «Каждый декабрь мы переживаем отставку лидера отрасли, но до сих пор они не меняли общие тренды», — отметил эксперт.

По его словам, есть общий скептицизм по поводу развития образования, но есть программа реформ, которая все же реализуется.

«Мы оценивали выполнение дорожной карты по Болонскому процессу. То, что эта дорожная карта была принята белорусской стороной, уже важное достижение. Она реализована на 30%, мало, но с другой стороны неплохо, что есть хотя бы какая-то динамика», — рассказал Дунаев.

Эксперт считает, что пессимизм, который сопровождает перспективы образования, не во всем оправдан.

Тренд №4. Здравоохранение. Как развиваться, ничего не меняя

«В 2016 году руководство отрасли было озабочено выполнением сверхзадачи, которая стоит перед всей государственной системой Беларуси: как развиваться, ничего не меняя», — отметил кандидат медицинских наук Андрей Витушко.

По его мнению, несмотря на то, что такое развитие невозможно, «при сохранении минимальной макроэкономической стабильности, эта тенденция будет продолжена и в 2017 году».

Тренд №5. Силовики. Власть рискует

«С экономической точки зрения необходимость сокращения (причем резкого) силовых ведомств назрела и перезрела», — отметил в ежегоднике магистр политологических наук Николай Буров.

По его подсчетам, в ближайшие годы произойдет скачкообразный рост выходящих на пенсию силовиков, поступивших на службу при Лукашенко в условиях раздутых штатов. «По сложившейся белорусской традиции, помимо пенсии, они потребуют и «теплых», необременительных рабочих мест», — отметил эксперт.

Сокращение же поддержки для силовиков, добавил Буров, «несет значительные политические риски для власти».

Тренд №6. Парламент. Осторожный эксперимент

«Маловероятно, что осторожный эксперимент с политическим плюрализмом повлечет трансформацию функций и роли парламента. Вряд ли, возрастет его политическая активность и законотворческая инициатива», — отметил политолог Андрей Казакевич.

Однако, эксперт ожидает, что продолжится рост взаимодействия парламента с гражданским обществом и большее его включение во внешнюю политику.

Тренд №7. Местные власти. Громоотвод

«Скорее всего республиканские власти будут подталкивать местных депутатов к более интенсивной работе с населением для снятия социального напряжения, что может стать одним из компенсаторных механизмов возможного сокращения идеологического аппарата», — считает магистр политических наук и международной экономики Дмитрий Кухлей.

По его мнению, руководство некоторых регионов будет стремиться к укреплению горизонтальных связей и ассоциаций местных советов для участия в трансграничных проектах и привлечения дополнительного финансирования.

«Наибольшая трансформация затронет прежде всего самый низкий, первичный уровень самоуправления, представляющий наименьшую угрозу дестабилизации властной структуры», — заключил эксперт.

Тренд №8. Оборона. Защита от внешней угрозы изнутри

«Белорусское руководство исходит из того, что любая внешняя агрессия возможна только в условиях острого внутреннего конфликта, поэтому готово задействовать все доступные ресурсы для купирования внутренних угроз на ранних стадиях вплоть до вооруженного подавления», — отметил руководитель проекта Belarus security blog Андрей Поротников.

По его данным, в обеспечении безопасности официальный Минск все больше полагается на собственные силы, закрепляя тенденцию отдаления от Москвы и девальвируя значимость участия Беларуси в ОДКБ.

Тренд №9. Общественное мнение. Внутренняя нестабильность

«В общественном мнении и власть, и оппозиция все больше «отрываются» от народа, но и внутри самого народа и даже гражданского общества разнонаправленные интересы и ценности не только не солидаризируются, но расходятся и даже вступают в противоречие», — считает доктор социологических наук Олег Манаев.

Эксперт считает, что в условиях геополитической нестабильности такая внутренняя нестабильность может усилить негативные процессы в стране и во всем регионе.

Тренд №10. Внешняя политика.

Беларусь-Россия. Наконец, разделяемся

«Неготовность руководства стран-союзниц к проведению реформ предопределяет сохранение в отношениях status quo, который можно определить как «меркантилистское сотрудничество», с поступательным снижением взаимной зависимости», — заявил редактор проекта «Наше мнение» Анатолий Паньковский.

По его словам, ЕАЭС будет оставаться слабым союзом с огромным перечнем ограничений, объемы торговли будут находиться в прямой зависимости от цены на нефть.

Беларусь-США. Они нас теряют

«Вероятная утрата интереса США к продвижению демократии на фоне традиционной слабости интереса Вашингтона к взаимодействию с Беларусью в политической и экономической сферах может привести к исчезновению страны из поля зрения Америки», — считает политолог-международник Андрей Федоров.