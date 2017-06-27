Дело «Белого легиона»: освобождены Зимницкий, Стрибульский и Федоров

Вечером 27 июня на свободу после трех месяцев заключения вышли три фигуранта дела «Белого легиона». Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В частности, были освобождены Сергей Стрибульский (задержан 21 марта), Александр Зимницкий и Владимир Федоров (задержаны 29 марта), сообщает «Вясна» .

Изначально они обвинялись по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса якобы в подготовке массовых беспорядков, затем также по ст. 287 УК — создание незаконного вооруженного формирования. В начале июня стало известно, что дело о подготовке массовых беспорядков закрыто.

Также на днях стало известно, что один из бывших лидеров «Белого легиона», фигурант уголовного дела о создании незаконного вооруженного формирования Мирослав Лозовский был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО №1 на улице Володарского.

Всего за якобы подготовку массовых беспорядков были задержаны более 30 человек. Из них за решеткой до сих пор остаются 11. В отношении большинства из освобожденных дело закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, что задержания начались с того, что 21 марта президент Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси задержаны боевики с оружием, которые тренировались в лагере в районе Бобруйска и Осиповичей и готовились к провокации. Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты , в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившей свою деятельность бывшей военно-патриотической организации «Белый легион» (отсюда и название - "Дело патриотов").

А государственные СМИ Беларуси стали пугать граждан арестованными. Вслед за статьей в «Советской Белоруссии» «Имя им – легион» на телеканале «Беларусь 1» 12 апреля вышел фильм под названием «Белый легион черных душ».

Эксперты полагают , что «спецслужбы пытаются создать образ врага, который силен, вооружен – и этим оправдать брутальные действия по подавлению акций социального протеста». Правозащитники же заявили о политически мотивированном преследовании фигурантов уголовного дела «о подготовке к массовым беспорядкам».