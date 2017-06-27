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Дело «Белого легиона»: освобождены Зимницкий, Стрибульский и Федоров
28.06.2017 10:30 — Новости Политики | БДГ
Вечером 27 июня на свободу после трех месяцев заключения вышли три фигуранта дела «Белого легиона». Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В частности, были освобождены Сергей Стрибульский (задержан 21 марта),
Изначально они обвинялись по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса якобы в подготовке массовых беспорядков, затем также по ст. 287 УК — создание незаконного вооруженного формирования. В начале июня стало известно, что дело о подготовке массовых беспорядков закрыто.
Также на днях стало известно, что один из бывших лидеров «Белого легиона», фигурант уголовного дела о создании незаконного вооруженного формирования Мирослав Лозовский был переведен из СИЗО КГБ в СИЗО №1 на улице Володарского.
Всего за якобы подготовку массовых беспорядков были задержаны более 30 человек. Из них за решеткой до сих пор остаются 11. В отношении большинства из освобожденных дело закрыто из-за отсутствия состава преступления.
Напомним, что задержания начались с того, что 21 марта президент Александр Лукашенко
А государственные СМИ Беларуси
Эксперты
В начале июня стало известно, что в отношении руководства
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Вечером 27 июня на свободу после трех месяцев заключения вышли три фигуранта дела «Белого легиона». Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем...
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