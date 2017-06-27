﻿ МИД не удивится, если БелАЭС взволнует Международную федерацию шашек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД не удивится, если БелАЭС взволнует Международную федерацию шашек

28.06.2017 12:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 июн — Sputnik. В МИД Беларуси с иронией прокомментировали принятие доклада Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) "Ситуация в Беларуси", который включил в себя поправку Литвы с призывом заморозить строительство АЭС в республике.

МИД не удивится, если БелАЭС взволнует Международную федерацию шашек
© Sputnik Владимир Федоренко
ПАСЕ обсудила доклад по Беларуси: напомнили о демократии и расстрелах

ПАСЕ приняла 27 июня в результате дебатов доклад "Ситуация в Беларуси", в который была включена поправка Литвы, содержащая призыв приостановить строительство БелАЭС из-за "многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов при строительстве". В докладе также содержится призыв немедленно освободить остающихся в заключении активистов оппозиции и призывы уважать и поддерживать свободу слова и собраний. Также в ПАСЕ призывают Минск ввести немедленный мораторий на смертную казнь и не приводить в исполнение уже вынесенные смертные приговоры.

В данной связи в МИД отметили, что внимательно ознакомились с докладом. Внешнеполитическое ведомство Беларуси приветствовало решение ПАСЕ продолжить свою деятельность и поддержание контактов высокого уровня с белорусскими властями. Этот шаг открывает возможность обсуждать взаимные озабоченности между Парламентом Беларуси и ПАСЕ и устраняет искусственное препятствие для развития отношений с нашей страной, созданное отдельными недальновидными политиками еще в 2011 году.

 "К сожалению, Ассамблее пока не удалось полностью отказаться от ложных стереотипов и устаревших подходов. Об этом свидетельствует ряд положений доклада, которые мы не считаем объективными", — говорится в комментарии МИД, поступившем в Sputnik.

Белорусское внешнеполитическое ведомство сожалеет о принятии литовской поправки к к докладу по БелАЭС, несмотря на справедливые возражения ряда депутатов о том, что эта тема не имеет никакого отношения не только к рассматриваемому вопросу, но и деятельности ПАСЕ как таковой. 

"Вынуждены констатировать: вместо того, чтобы вести с нами диалог в двустороннем формате, работать вместе в рамках специализированных международных организаций и в первую очередь в МАГАТЭ, Литва продолжает идти по пути политизации этого вопроса, задействуя в своих неконструктивных целях международные площадки, не имеющие никакого отношения к атомной энергетике. Не удивимся, если завтра вопрос о БелАЭС "всплывет" в повестке дня Международной федерации шашек", — с иронией отметили в МИД.

Что касается ряда призывов к белорусской стороне, содержащихся в докладе, то обсуждение обозначенных в них тем уже осуществляется в рамках диалогов по правам человека между Беларусью и ее западными партнерами.

В МИД также назвали отрадным, что большинство членов ПАСЕ выступили за регулярное приглашение парламентариев Беларуси на заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии. 

Белорусское внешнеполитическое ведомство поддерживает также отраженный в резолюции призыв ПАСЕ к Европейскому союзу рассмотреть возможность снятия всех действующих санкций в отношении нашей страны.

"Мы твердо уверены в необходимости расширения конструктивного сотрудничества с Советом Европы и его Парламентской ассамблеей. Считаем, что принятый ПАСЕ доклад, несмотря на все его недостатки, создает для этого необходимые предпосылки", — добавили там.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусском внешнеполитическом ведомстве сожалеют о принятии литовской поправки к докладу ПАСЕ о ситуации в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Дело «Белого легиона»: освобождены Зимницкий, Стрибульский и Федоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика