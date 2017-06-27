МИД не удивится, если БелАЭС взволнует Международную федерацию шашек

МИНСК, 28 июн — Sputnik. В МИД Беларуси с иронией прокомментировали принятие доклада Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) "Ситуация в Беларуси", который включил в себя поправку Литвы с призывом заморозить строительство АЭС в республике.



© Sputnik Владимир Федоренко ПАСЕ обсудила доклад по Беларуси: напомнили о демократии и расстрелах

ПАСЕ приняла 27 июня в результате дебатов доклад "Ситуация в Беларуси", в который была включена поправка Литвы, содержащая призыв приостановить строительство БелАЭС из-за "многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов при строительстве". В докладе также содержится призыв немедленно освободить остающихся в заключении активистов оппозиции и призывы уважать и поддерживать свободу слова и собраний. Также в ПАСЕ призывают Минск ввести немедленный мораторий на смертную казнь и не приводить в исполнение уже вынесенные смертные приговоры.

В данной связи в МИД отметили, что внимательно ознакомились с докладом. Внешнеполитическое ведомство Беларуси приветствовало решение ПАСЕ продолжить свою деятельность и поддержание контактов высокого уровня с белорусскими властями. Этот шаг открывает возможность обсуждать взаимные озабоченности между Парламентом Беларуси и ПАСЕ и устраняет искусственное препятствие для развития отношений с нашей страной, созданное отдельными недальновидными политиками еще в 2011 году.

"К сожалению, Ассамблее пока не удалось полностью отказаться от ложных стереотипов и устаревших подходов. Об этом свидетельствует ряд положений доклада, которые мы не считаем объективными", — говорится в комментарии МИД, поступившем в Sputnik.

Белорусское внешнеполитическое ведомство сожалеет о принятии литовской поправки к к докладу по БелАЭС, несмотря на справедливые возражения ряда депутатов о том, что эта тема не имеет никакого отношения не только к рассматриваемому вопросу, но и деятельности ПАСЕ как таковой.

"Вынуждены констатировать: вместо того, чтобы вести с нами диалог в двустороннем формате, работать вместе в рамках специализированных международных организаций и в первую очередь в МАГАТЭ, Литва продолжает идти по пути политизации этого вопроса, задействуя в своих неконструктивных целях международные площадки, не имеющие никакого отношения к атомной энергетике. Не удивимся, если завтра вопрос о БелАЭС "всплывет" в повестке дня Международной федерации шашек", — с иронией отметили в МИД.

Что касается ряда призывов к белорусской стороне, содержащихся в докладе, то обсуждение обозначенных в них тем уже осуществляется в рамках диалогов по правам человека между Беларусью и ее западными партнерами.

В МИД также назвали отрадным, что большинство членов ПАСЕ выступили за регулярное приглашение парламентариев Беларуси на заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии.

Белорусское внешнеполитическое ведомство поддерживает также отраженный в резолюции призыв ПАСЕ к Европейскому союзу рассмотреть возможность снятия всех действующих санкций в отношении нашей страны.

"Мы твердо уверены в необходимости расширения конструктивного сотрудничества с Советом Европы и его Парламентской ассамблеей. Считаем, что принятый ПАСЕ доклад, несмотря на все его недостатки, создает для этого необходимые предпосылки", — добавили там.