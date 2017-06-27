ПАСЕ призывает Минск приостановить строительство АЭС

ПАСЕ указывает на нарушения прав человека в Беларуси и призывает Минск приостановить строительство АЭС.

Об этом говорится в резолюции, принятой ПАСЕ 27 июня в результате дебатов, сообщает БелаПАН .

Парламентская Ассамблея Совета Европы отмечает в резолюции наличие позитивных шагов властей Беларуси: освобождение всех политзаключенных, присутствие в Палате представителей двух независимых депутатов и регистрация движения «Говори правду».

В документе также указывается на необходимость полной реабилитации и восстановлении в гражданских и политических правах бывших политзаключенных. Выражено сожаление по поводу нарушения позитивной тенденции, которое было выражено в преследовании мирных демонстрантов весной 2017 года.

В резолюции ПАСЕ содержатся призывы:

к немедленному освобождению остающихся в заключении активистов оппозиции и проведение расследования по сообщениям о жестоком обращении с ними и запугивании,

к уважению и поддерживанию официальным Минском права граждан на свободу собраний, ассоциаций, мнений и СМИ, обеспечение политического плюрализма, свободных и справедливых выборов,

к введению моратория на смертную казнь.

к приостановке строительства БелАЭС (из-за «многочисленных нарушений, отсутствия уважения к международным стандартам ядерной безопасности и серьезных нарушений безопасности и крупных инцидентов при строительстве»).

Вместе с тем, в резолюции отмечено, что ПАСЕ поддерживает продолжение контактов с властями и независимым гражданским обществом Беларуси на основе ценностей и демократических стандартов Совета Европы.

При этом отмечается, что при отсутствии моратория на смертную казнь и прогресса в вопросе уважения демократических принципов и ценностей Бюро ПАСЕ не может отменить приостановление статуса специального приглашенного для Национального собрания Беларуси.

В МИД Беларуси прокомментировали, что принятая ПАСЕ резолюция по Беларуси все же сохраняет предпосылки для расширения сотрудничества.

Большое значение имеет решение продолжить деятельность со страной и поддерживать контакты с белорусскими властями. Данный фактор «устраняет искусственное препятствие для развития отношений с нашей страной, созданное отдельными недальновидными политиками еще в 2011 году.

Несколько положений в резолюции белорусское ведомство считает необъективными, потому что «Ассамблея еще не отказалась от ложных стереотипов и устаревших подходов».

МИД сожалеет, что приняты поправки Литвы к докладу по БелАЭС, «несмотря на справедливые возражения ряда депутатов о том, что эта тема не имеет никакого отношения не только к рассматриваемому вопросу, но и деятельности ПАСЕ как таковой».

«Литва продолжает идти по пути политизации этого вопроса, задействуя в своих неконструктивных целях международные площадки, не имеющие никакого отношения к атомной энергетике. Не удивимся, если завтра вопрос о БелАЭС "всплывет" в повестке дня Международной федерации шашек», - подчеркнули в пресс-службе.