Минск против политизации соглашений о реадмиссии и визах с ЕС

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Беларусь против политизации Евросоюзом соглашений с РБ о реадмиссии и упрощении визового режима, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.



© Sputnik/ Виктор Толочко МИД: Беларусь готова к упрощению визового режима с Европой

Он пояснил, что сейчас Беларусь продолжает работать с европейскими партнерами над соглашениями о реадмиссии и облегчении визового режима, однако в этой работе есть ряд технических моментов, требующих досогласования.

"Есть ряд конкретных технических моментов, которые еще требуют досогласования, работа сейчас ведется с нашими партнерами. Они, к сожалению, предлагают внести в эти соглашения моменты, которые для нас неприемлемы и в определенной мере политизируют их", — заявил Макей в субботу журналистам в Минске.

Он подчеркнул, что речь идет о том, чтобы соглашения о реадмиссии и облегчении визового режима были введены комплексно.

Министр также обратил внимание, что в документы с другими странами, например, Молдовой, Россией, Украиной, эти моменты внесены не были. В данной связи Макей подчеркнул необходимость единых стандартов и высказался против политизации вопроса.

Как ранее сообщал Sputnik , очередной раунд переговоров прошел в Минске 20 июня. Тогда предполагалось, что по итогам будет подписан пакет документов о визовом режиме и реадмиссии.

По итогам этого раунда переговоров Макей заявлял, что Евросоюз и Беларусь сейчас не имеют принципиальных разногласий по поводу заключения соглашения об упрощении визового режима. Однако, уточнил министр, при этом стороны должны урегулировать некоторые технические моменты.

По словам Макея, Беларусь заинтересована в том, чтобы подписать соответствующие соглашения с Евросоюзом. При этом глава белорусского МИД подчеркнул, что видит стремление к этому и со стороны европейских партнеров.

Ожидается, что в результате визы ЕС для белорусов подешевеют. МВД республики уже анонсировало, что шенгенская виза для граждан Беларуси уже в 2018 году будет стоить 35 евро вместо 60.