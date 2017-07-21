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Итоги визита Лукашенко в Киев: политстриптиз, обморок и договоренности
22.07.2017 09:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл – Sputnik. Увеличить товарооборот между странами до 8 миллиардов долларов договорились в ходе визита в Киев белорусской делегации президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
© Фото: пресс-служба президента Украины
Об этом белорусский лидер заявил по итогам переговоров с украинским коллегой. В прежние годы страны уже достигали таких показателей в торговле: по итогам же 2016-го года Беларусь и Украина наторговали только на четыре миллиарда.
"Мы далеки от прежних достижений белорусско-украинского сотрудничества, когда годовой товарооборот был почти 8 миллиардов долларов. Все возможности для наращивания таких объемов у нас имеются, и сопредседатели нашей совместной межправительственной комиссии заверили, что в течение двух лет мы достигнем этого уровня", – заявил Лукашенко после завершения переговоров на итоговой пресс-конференции в Киеве.
Экономические договоренности и политические заявления должны были стать ключевыми событиями официального визита Лукашенко в Киев, однако фокус внимания СМИ в итоге оказался смещен на ряд ЧП, связанных с пребыванием белорусской делегации в Украине.
Политстриптиз
До начала переговоров в Украине белорусские СМИ гораздо охотнее анализа предстоящего визита распространяли фотографии, позаимствованные с сайта аэропорта Киева. На фото были белорусские чиновники, спускающиеся по трапу обычного рейсового самолета "Белавиа". Интернет-СМИ показалось удивительным, что министры летают не отдельным бортом, а как все остальные туристы.
Но интерес к этой новости практически сразу угас, когда появилось сообщение об акции активистки Femen, которая сумела пробраться на церемонию подписания итоговых документов с участием президентов, обнажить грудь и прокричать "Жыве Беларусь!". Эти же слова были написаны у девушки на груди. Церемонию и акцию транслировало в прямом эфире украинское телевидение.
© AP/ Paul White
Служба охраны вывела активистку Femen из зала. Позже стало известно, что девушку зовут Анжелина Диаш, на президентское мероприятие она попала, аккредитовавшись как журналистка от издания "Деловая столица". Правда, в самом издании заявили, что "удостоверение данной особе
В Femen в свою очередь пояснили, что все это значило: таким образом движение протестовало против визита белорусского лидера в Украину. В своем заявлении организация достаточно жестко отозвалась о Лукашенко, назвав его диктатором.
Обморок
Еще одно ЧП случилось во время выступления Лукашенко после переговоров с Порошенко – стало плохо одному из слушателей: глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко
Стоявшие рядом чиновники среагировали не сразу, однако после полуминутного замешательства подняли коллегу на руки и вынесли из зала. Это инцидент также попал на телеэкраны и вызвал бурное обсуждение. В первые минуты телевизионщики даже предположили, что плохо стало 98-летнему президенту Академии наук Украины Борису Патону.
Что в итоге
В пятницу Лукашенко провел переговоры с президентом Украины – один на один и в расширенном формате. Вместе с белорусским президентом в Украину прибыла представительная белорусская делегация, в ее составе — вице-премьер Владимир Семашко, отвечающий за экономическое сотрудничество с Украиной как сопредседатель белорусской части совместной комиссии. Также в Киев прилетели глава МИД Беларуси Владимир Макей, министр промышленности Владимир Вовк, министр информации Лилия Ананич и глава Минкульта Борис Светлов и другие.
На итоговой пресс-конференции президенты говорили о потенциале экономического сотрудничества, совместных проектах в самых различных областях. Лукашенко напомнил, что в прошлом году на совместных предприятиях в Украине было собрано более 2,5 тысячи белорусских тракторов, порядка 180 комбайнов, около 500 лифтов и другое оборудование, нужное стране.
"Это неплохие результаты, но они гораздо ниже тех, на которые необходимо ориентироваться. Думаю, сегодняшняя встреча даст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству", – заявил Лукашенко.
По мнению белорусского президента активнее должны развиваться и межрегиональные связи. В ходе нынешнего визита стороны договорились провести первый межрегиональный форум в Гомеле.
Говорили о ситуации на Донбассе и возможностях Беларуси поспособствовать нормализации обстановки.
"Все, что мне поручат два президента, более, чем кто-либо, вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди? Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента (Украины и России — Sputnik)", — сказал Лукашенко.
Обращаясь к украинцам, глава белорусского государства сказал, что они должны знать: у них есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее, но ничем не отличаются от них.
"Если вам трудно – чем только сможем, поможем", – сказал президент.
В свою очередь Порошенко рассказал о заверениях белорусского коллеги, что территория Беларуси никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.
Президенты ограничились заявлениями для прессы. Задать им вопросы журналисты не смогли. Перед началом пресс-конференции СМИ предупредили, что такой формат выбран по просьбе белорусской стороны.
Официальный визит президента Беларуси в Киев завершился 21 июня.
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