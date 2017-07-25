И снова санкции: следующий этап конфронтации РФ и США

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Палата представителей Конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, которые призваны наказать Москву за якобы имевшее место вмешательство в президентские выборы.



© Public Domain. United States Capitol Санкции против РФ: будет ли эффект бумеранга

За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3. Для принятия документа были нужны голоса двух третей членов палаты (всего на данный момент в палате 435 членов с правом голоса).

Предложенный законопроект предполагал, в частности, ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов прежнего президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

Документ предстоит рассмотреть сенату и подписать президенту. Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal сказал, что пока не решил, подпишет ли он этот закон. Между тем, результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ (после его утверждения сенатом).

Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму, на Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний. Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций.

Реакция Москвы

Россия негативно относится к продолжению санкционной риторики США и считает ее контрпродуктивной, так как это наносит вред не только отношениям двух государств, но интересам третьих стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но еще раз повторяю, считаем вот такое продолжение санкционной риторики контрпродуктивным, вредящим интересам наших двух стран, а также потенциально, конечно же, наносящим вред интересам других стран, то есть третьих стран, с которыми у России, несмотря на все негативные тенденции, продолжаются и развиваются двусторонние торгово-экономические отношения", — добавил он.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что новый законопроект в США о санкциях против РФ станет следующим этапом конфронтации между Штатами и Россией.

"Закон о новых санкциях принят. (Президент США Дональд — ред.) Трамп его подпишет, чем подтвердит: он — заложник конгресса и антироссийской истерии. Это новый этап конфронтации", — написал Пушков в Twitter.

Иллюзий быть не может: цель новых санкций — усиление давления на Россию. Трампа вынуждают проводить политику Обамы, превращают в Х. Клинтон. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2017 г.

​Законопроект осложнит восстановление российско-американских отношений, сужает возможности для дипломатического маневра, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Безусловно, расширенные рестрикции подрывают возможность восстановления российско-американских отношений и осложняют их еще больше на обозримую перспективу. А возможности дипломатических маневров для развязки гордиевого узла в диалоге РФ-США снижаются до крайне малой степени", — сказал Слуцкий журналистам.

У Москвы есть комплекс политических и экономических мер в отношении США, который будет принят, если закон о новых американских санкциях против РФ будет поддержан сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом, заявил в свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.