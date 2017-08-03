Госконтроль про обыски у профсоюза РЭП: никакой политической подоплеки

Глава департамента финансовых расследований Игорь Маршалов, комментируя обыски у представителей независимого профсоюза РЭП, призвал к здравому смыслу и открестился от политической составляющей происходящего.

«У меня сложилось впечатление, будто некоторые авторы так называемых «независимых» изданий пострадали от жары - настолько странны их заявления», - сказал в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» Маршалов.

Он отметил, что после задержания руководителя профсоюза РЭП независимая пресса «голосила» про то, что власти испугались осенней активности профсоюза, а после того, как представитель независимого профсоюза был отпущен, «они заголосили», что власти испугались давления со стороны международного сообщества.

«Но на самом деле никто ничего не пугался: шла наша обычная работа по изобличению неплательщиков налогов. И работа эта будет продолжаться», — подчеркнул Маршалов.

Он рассказал, что в ходе проверки был выявлен факт открытия должностными лицами счетов в зарубежных банках от имени профсоюза, на которые переводились сотни тысяч долларов, впоследствии обналиченных и завезенных в страну. КГК возбудил в отношении двух должностных лиц уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

«По имеющейся у нас информации, профсоюз продолжает действовать, его работа не парализовывалась. Все, кто в ладах со здравым смыслом, должны понимать, что никакой «политической подоплеки» в этом деле нет», — заявил Маршалов.

Напомним, что 2 августа, Финансовая милиция Департамента Финрасследований КГК по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у главного бухгалтера профсоюза Игоря Комлика, главы РЭП Геннадия Федынича и Натальи Пичужкиной, экс-редактора сайта praca-by.info.

В офисе были изъяты ноутбуки и жесткие диски компьютеров, документы. Аналогичный обыск прошел и в офисе Белорусского независимого профсоюза (горняков, химиков и других работников) в Солигорске, были изъяты ноутбуки и жесткие диски компьютеров. Обыски прошли также дома у руководства БНП, кроме того, они были допрошены, как и председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.