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Президент Казахстана собирается посетить Беларусь

13.08.2017 12:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 авг — Sputnik. Начата активная подготовка визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Минск, сообщил казахстанский премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, встречаясь с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Кобяков находится с рабочим визитом в Астане. У него  запланированы переговоры с казахстанским коллегой и участие в казахстанско-белорусском бизнес-форуме. Ожидается, что во второй половине дня Кобяков посетит международную специализированную выставку "ЭКСПО-2017".

"Мы сейчас готовимся к визиту нашего президента Нурсултана Абишевича в Минск, подготовительная работа полным ходом идет", — сказал Сагинтаев в ходе встречи с белорусским премьером-министром в расширенном составе.

Даты предстоящего визита Назарбаева пока согласовываются. Ориентировочно это произойдет в конце ноября, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев.

В ходе рабочего визита главы белорусского правительства в Астану уже подписан ряд документов между Беларусью и Казахстаном, в том числе, о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Принято соглашение о взаимодействии между Белорусской торгово-промышленной палатой и Внешнеторговой палатой Казахстана, и между агентством "Белтелерадиокомпания" и казахским агентством "Хабар".

 
Теги: Минск
 
 
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Дата визита пока согласовывается, но ориентировочно это случится в конце ноября.

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