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Российские военные начали прибывать в Беларусь
15.08.2017 19:28 — Новости Политики | БДГ
Российские военные прибывают в Беларусь 15 августа для участия для военной подготовке перед началом учения «Запад-2017», которое пройдет в сентябре.
По информации
Сообщается, что в совместном специальном учении будут принимать участие органы военного управления, воинские части и организации тылового, технического обеспечения ВО Беларуси и РФ.
Российские воинские части прибывают 15 августа «для создания обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения». Совместно военнослужащие России и Беларуси проведут комплекс мероприятий в сфере тылового и технического обеспечения.
Это: техническое прикрытие объектов на военно-автомобильных дорогах, вопросы проведения эвакуации, ремонта и восстановления неисправной техники и вооружения, развертывание полевого магистрального трубопровода и участков массовой заправки техники.
О количестве прибывающих российских военнослужащих информации пока нет, неизвестно также, какое время они проведут в Беларуси и пробудут ли до сентября.
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В учениях «Запад-2017» будут задействованы около 12700 военнослужащих двух стран и порядка 680 единиц боевой техники. На время учений прибудут также более 80 международных наблюдателей.
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Российские военные прибывают в Беларусь 15 августа для участия для военной подготовке перед началом учения «Запад-2017», которое пройдет в сентябре.
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