Российские военные начали прибывать в Беларусь

Российские военные прибывают в Беларусь 15 августа для участия для военной подготовке перед началом учения «Запад-2017», которое пройдет в сентябре.

По информации пресс-службы белорусского Министерства обороны, учение белорусско-российских войск назначено на 21-25 августа.

Сообщается, что в совместном специальном учении будут принимать участие органы военного управления, воинские части и организации тылового, технического обеспечения ВО Беларуси и РФ.

Российские воинские части прибывают 15 августа «для создания обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения». Совместно военнослужащие России и Беларуси проведут комплекс мероприятий в сфере тылового и технического обеспечения.

Это: техническое прикрытие объектов на военно-автомобильных дорогах, вопросы проведения эвакуации, ремонта и восстановления неисправной техники и вооружения, развертывание полевого магистрального трубопровода и участков массовой заправки техники.

О количестве прибывающих российских военнослужащих информации пока нет, неизвестно также, какое время они проведут в Беларуси и пробудут ли до сентября.

Напомним, что 16 июля Александр Лукашенко на заседании ОДКБ заявил , что военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ все больше обостряется, однако, несмотря ни на какое давление, Беларусь и Россия проведут совместные учения «Запад-2017» «масштабно и серьезно».

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил , что одновременно с проведением Беларусью и Россией совместных военных учений «Запад-2017» НАТО также организует свои маневры.

Отметим, что президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников в комментарии БДГ заострил внимание на том обстоятельстве, что «русские делают упор на противостояние с НАТО, а белорусы эту тему вообще обходят».

В учениях «Запад-2017» будут задействованы около 12700 военнослужащих двух стран и порядка 680 единиц боевой техники. На время учений прибудут также более 80 международных наблюдателей.