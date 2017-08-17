Посол Польши заявил о возможности безвиза между Беларусью и ЕС

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Введение Европейским союзом безвизового режима для Беларуси вполне возможно, заявил посол Польши в республике Конрад Павлик.

Переговоры по упрощению условий получения шенгенской визы белорусами продолжаются уже несколько лет. Белорусские чиновники говорили, что требования и стоимость визы может быть снижена уже в этом году, однако ключевым вопросом в этом является согласие Беларуси на реадмиссию.

По словам главы польской дипмиссии, введение в перспективе и безвизового режима с Беларусью — "не такая и фантастическая идея". Дипломат считает возможным, что белорусы, "как молдаване, грузины или украинцы, могли без виз ездить в Евросоюз".

"Безвиз будет только укреплять взаимопонимание, способствовать взаимным контактам", — отметил Павлик в интервью " Еврорадио ".



© Sputnik / Виктор Толочко Санатории ратуют за увеличение сроков "безвиза" для туристов

Вопрос введение безвиза для белорусов, уверен Павлик, является задачей как для Минска, так и для Брюсселя. Стороны должны продолжать тесное сотрудничество по этому вопросу.

За последние два года консульства Польши в Беларуси ежегодно выдавали по 400 тысяч шенгенских виз, отметил Павлик.

В целом же по количеству выданных на душу населения шенгенских виз Беларусь является одним из мировых лидеров. Активнее всего граждане получают визы в сопредельных странах — Литве и Польше.