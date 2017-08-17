ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол Польши заявил о возможности безвиза между Беларусью и ЕС

18.08.2017 10:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Введение Европейским союзом безвизового режима для Беларуси вполне возможно, заявил посол Польши в республике Конрад Павлик.

Посол Польши заявил о возможности безвиза между Беларусью и ЕС
© Sputnik/
Композитор Ямаока рассказал о безвизе и музыке для Silent Hill
 

Переговоры по упрощению условий получения шенгенской визы белорусами продолжаются уже несколько лет. Белорусские чиновники говорили, что требования и стоимость визы может быть снижена уже в этом году, однако ключевым вопросом в этом является согласие Беларуси на реадмиссию.

По словам главы польской дипмиссии, введение в перспективе и безвизового режима с Беларусью — "не такая и фантастическая идея". Дипломат считает возможным, что белорусы, "как молдаване, грузины или украинцы, могли без виз ездить в Евросоюз".

"Безвиз будет только укреплять взаимопонимание, способствовать взаимным контактам", — отметил Павлик в интервью "Еврорадио".

Посол Польши заявил о возможности безвиза между Беларусью и ЕС
© Sputnik / Виктор Толочко
Санатории ратуют за увеличение сроков "безвиза" для туристов

Вопрос введение безвиза для белорусов, уверен Павлик, является задачей как для Минска, так и для Брюсселя. Стороны должны продолжать тесное сотрудничество по этому вопросу.

За последние два года консульства Польши в Беларуси ежегодно выдавали по 400 тысяч шенгенских виз, отметил Павлик.

В целом же по количеству выданных на душу населения шенгенских виз Беларусь является одним из мировых лидеров. Активнее всего граждане получают визы в сопредельных странах — Литве и Польше.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам Павлика, безвизовый режим для белорусов со стороны Евросоюза - не фантастика.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Бабин должен вернуть Крым Порошенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика