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Посол Польши заявил о возможности безвиза между Беларусью и ЕС
18.08.2017 10:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Введение Европейским союзом безвизового режима для Беларуси вполне возможно, заявил посол Польши в республике Конрад Павлик.
Переговоры по упрощению условий получения шенгенской визы белорусами продолжаются уже несколько лет. Белорусские чиновники говорили, что требования и стоимость визы может быть снижена уже в этом году, однако ключевым вопросом в этом является согласие Беларуси на реадмиссию.
По словам главы польской дипмиссии, введение в перспективе и безвизового режима с Беларусью — "не такая и фантастическая идея". Дипломат считает возможным, что белорусы, "как молдаване, грузины или украинцы, могли без виз ездить в Евросоюз".
"Безвиз будет только укреплять взаимопонимание, способствовать взаимным контактам", — отметил Павлик в интервью "
© Sputnik / Виктор Толочко
Вопрос введение безвиза для белорусов, уверен Павлик, является задачей как для Минска, так и для Брюсселя. Стороны должны продолжать тесное сотрудничество по этому вопросу.
За последние два года консульства Польши в Беларуси ежегодно выдавали по 400 тысяч шенгенских виз, отметил Павлик.
В целом же по количеству выданных на душу населения шенгенских виз Беларусь является одним из мировых лидеров. Активнее всего граждане получают визы в сопредельных странах — Литве и Польше.
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По словам Павлика, безвизовый режим для белорусов со стороны Евросоюза - не фантастика.
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