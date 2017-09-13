«Северные» против «Западных»: Беларуси начались маневры «Запад-2017»

Совместные учения белорусских и российских Вооруженных сил «Запад-2017» сегодня начинаются в Беларуси.

Целью учений является отработка взаимодействий различных видов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В учениях будут участвовать 12,7 тысяч военнослужащих, в Беларуси из них будет порядка 10 тысяч, из которых 3 тысячи российских военных.

В учениях будут задействованы танки – 140 единиц, артиллерия – 150 единиц, авиация 40 единиц, а всего 370 единиц бронетанковой техники.

Территория для прохождения учений была сознательно выбрана далеко от границы. При этом местным жителям в это врем не рекомендовано ходить в лес.

Маневры «Запад-2017» будут проходить на Ружанском, Борисовском, Лепельском, Осиповичском полигонах, а также в Доманово и Лосвидо, на участках в Глубоком и Дретунь в Витебской области.

Для учений согласован специальный сценарий, где Россия и Беларусь входит в группу «Северных», которые воюют против «Западных». В группу последних входят условные государства – Вейшнория, Весбария, Лубения, которые объединились в коалицию и стремятся «дестабилизировать обстановку на территории республики», чтобы ухудшить отношения между Беларусью и Россией.

Назревает вооруженный конфликт, которой Беларусь не должна допустить, а Россия всячески содействует ей в этом, предоставляя финансовую и военную помощь.

Наблюдать за ходом учений будут свыше 80 представителей – от ОБСЕ, ОДКБ, ООН. Своих наблюдателей послали Прибалтика, Польша, Скандинавия, Украина и различные военные атташе в Минске.

От зарубежных СМИ поступило 270 просьб об аккредитации на «Запад-2017», пишет TUT.BY .

Вчера, 13 сентября, российские самолеты пи вертолеты прибыли на белорусские военные аэродромы для прохождения маневров.

По сценарию, российские ВС должны покинуть Беларусь до 30 сентября.

Напомним, что руководство нескольких стран высказало беспокойство по поводу проведения учений. Так, замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик считает, что Россия после учений «Запад-2017» может оставить часть войск и техники на территории Беларуси.

Опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск высказывали страны ЕС, а также Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала учения «Запад-2017» и заявила, что они демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

По словам министра обороны Андрея Равкова, заявления о возможной оккупации Беларуси российскими войсками являются не более чем попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».