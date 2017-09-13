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Макей представит в ООН идею "Хельсинки-2"

14.09.2017 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Идея президента Беларуси Александра Лукашенко о запуске нового процесса "Хельсинки-2" будет представлена в ООН, сообщил в четверг официальный представитель МИД республики Дмитрий Мирончик.

Макей представит в ООН идею "Хельсинки-2"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лукашенко летом выступил с инициативой запустить новый глобальный процесс наподобие хельсинского, который способствовал бы укреплению мира и интеграции в мире. Эту тему обсудят в ходе заседания Генассамблеи ООН.

"Делегацию Беларуси на мероприятии возглавит министр иностранных дел Владимир  Макей", — рассказал Мирончик.

По его словам, глава МИД  встретится в Нью-Йорке с коллегами по ЦЕИ и руководителями внешнеполитических ведомств стран ОДКБ.

Среди тем, которые поднимет Беларусь в ООН — и новый процесс "Хельсинки-2", целью которого называют достижение справедливого и лучшего миропорядка, а также поддержку интеграции интеграций.

Представят в ООН и две белорусские резолюции — с запретом на разработку новых видов оружия массового поражения и по предотвращению торговли людьми.

Общие дискуссии в рамках Генассамблеи ООН начнутся 19 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусскую делегацию на встрече Генассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел.

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