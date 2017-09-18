Германия хочет усилить внутренний контроль границ в Шенгене

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Чиновники Германии и ряда других стран Европы заявили о желании сохранять контроль собственных границ, сообщил во вторник Sputnik Deutschland .

В 2015 году в странах Шенгенского соглашения был временно введен выборочный паспортный контроль на границах — из-за наплыва в Европу мигрантов. Несколько недель назад эту норму упразднили, однако ряд европейских государств хочет и дальше проводить подобные мероприятия.

Так, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер на днях заявил: прощаться с пограничным контролем еще рано. По словам министра, ФРГ будет контролировать свои границы еще на протяжении неопределенного времени.

Кроме Германии за сохранение возможности проводить выборочный паспортный контроль при пересечении внутренних границ Шенгена выступили Франция, Австрия, Дания и Норвегия. Впрочем, опасаться возвращения границ внутри зоны не надо.

Как пояснил председатель федерального профсоюза полицейских Райнер Вендт никто не хочет, чтобы Европа вернулась "к старым пограничным столбам и длинным автомобильным очередям".

Одним из методов усиления контроля на границах специалист назвал не только паспортный контроль, но и скрытое видеонаблюдение, а также иные меры. Поддержит ли подобные предложения Брюссель, пока не известно.