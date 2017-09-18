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Трамп на Генассамблее ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР

19.09.2017 19:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею (КНДР) в случае угрозы, сообщает Sputnik.

Трамп на Генассамблее ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР
© AFP/ Brendan Smialowski
Трамп назвал санкции Совбеза ООН против КНДР ничем особенным

"У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", — заявил Трамп выступая с трибуны 72-й Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам американского президента, лидер КНДР Ким Чен Ын, которого Трамп окрестил "Человеком-ракетой", выполняет миссию "суицид".

"США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал президент США.

Хозяин Белого дома выступил с предложение следить за дальнейшими действиями Пхеньяна. "Настало время для КНДР осознать, что денуклеаризация — их единственное приемлемое будущее", — сказал он.

Трамп также поблагодарил Россию и Китай, которые поддержали введение санкций против КНДР. Однако на ограничительных мерах, по мнению главы государства, останавливаться не стоит. "Настало время для всех стран работать вместе, чтобы изолировать режим Кима, пока они не прекратят враждебное поведение", — добавил Трамп.

В конце прошлой недели Пхеньян произвел очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японии. Двумя неделями ранее северокорейские власти заявили об успешном испытании современного водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Данное испытание стало шестым по счету и самым мощным по сравнению с предыдущими.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею (КНДР) в случае угрозы, сообщает Sputnik. © AFP/...

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