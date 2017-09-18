МИНСК, 19 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею (КНДР) в случае угрозы, сообщает Sputnik.



© AFP/ Brendan Smialowski Трамп назвал санкции Совбеза ООН против КНДР ничем особенным

"У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", — заявил Трамп выступая с трибуны 72-й Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам американского президента, лидер КНДР Ким Чен Ын, которого Трамп окрестил "Человеком-ракетой", выполняет миссию "суицид".

"США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал президент США.

Хозяин Белого дома выступил с предложение следить за дальнейшими действиями Пхеньяна. "Настало время для КНДР осознать, что денуклеаризация — их единственное приемлемое будущее", — сказал он.

Трамп также поблагодарил Россию и Китай, которые поддержали введение санкций против КНДР . Однако на ограничительных мерах, по мнению главы государства, останавливаться не стоит. "Настало время для всех стран работать вместе, чтобы изолировать режим Кима, пока они не прекратят враждебное поведение", — добавил Трамп.

В конце прошлой недели Пхеньян произвел очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японии . Двумя неделями ранее северокорейские власти заявили об успешном испытании современного водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Данное испытание стало шестым по счету и самым мощным по сравнению с предыдущими.