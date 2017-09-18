|
Трамп на Генассамблее ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР
19.09.2017 19:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею (КНДР) в случае угрозы, сообщает Sputnik.
© AFP/ Brendan Smialowski
"У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею", — заявил Трамп выступая с трибуны 72-й Генеральной Ассамблеи ООН.
По словам американского президента, лидер КНДР Ким Чен Ын, которого Трамп окрестил "Человеком-ракетой", выполняет миссию "суицид".
"США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется", — сказал президент США.
Хозяин Белого дома выступил с предложение следить за дальнейшими действиями Пхеньяна. "Настало время для КНДР осознать, что денуклеаризация — их единственное приемлемое будущее", — сказал он.
Трамп также поблагодарил Россию и Китай, которые поддержали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал "полностью уничтожить" Северную Корею (КНДР) в случае угрозы, сообщает Sputnik. © AFP/...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии