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Что Кадыров обсудит с властями Беларуси?

21.09.2017 15:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен – Sputnik. Глава Чеченской республики (Российская Федерация) Рамзан Кадыров посетит Минск с официальным визитом на следующей неделе, сообщили в четверг в пресс-службе МИД Беларуси.

Что Кадыров обсудит с властями Беларуси?
© Sputnik/ Саид Царнаев
Кадыров приедет в Минск

Визит чеченской делегации в Минск запланирован на понедельник 25 сентября. Кадыров и члены правительства республики проведут в Беларуси ряд встреч на высоком уровне.

В Минске Кадыров обсудит с белорусскими властями вопросы сотрудничества. Так, стороны хотят улучшить промышленную кооперацию, увеличить поставки в Чечню белорусской техники, а также продуктов питания.

Кроме того, Чечня хочет активизировать взаимодействие с Беларусью в агропромышленном комплексе – вероятнее всего, речь пойдет о применении белорусских технологий в сельском хозяйстве республики.

Пойдет речь и о привлечении белорусских специалистов к сооружению и проектированию ряда объектов в Чеченской республике и наращивании белорусского экспорта строительных материалов.

Пообещал приехать в Минск Кадыров в ноябре – после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о нескольких несостоявшихся визитах главы Чечни в Беларусь. Тогда Кадыров публично признал этот факт и дал обещание посетить республику.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже 25 сентября в Беларусь с визитом прибудет глава Чеченской республики.

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