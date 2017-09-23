КНДР в картинках объяснила, как уничтожила бы американский авианосец

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Северокорейское информагентство DPRK Today опубликовало серию снимков и видеоколлажей, на которых ракеты КНДР "уничтожают" американские бомбардировщики и авианосец "Карл Винсон", сообщило РИА Новости .

Ролик был опубликован после того, как американские бомбардировщики и истребители пролетели в международном воздушном пространстве вдоль побережья КНДР.

Видеоролик начинается с нарезки выступления президента США Дональда Трампа перед личным составом базы Эндрюс в Мэриленде, за ним следуют снимки американских бомбардировщиков B-1B и истребителей F-15C. Специалисты по компьютерной графике продемонстрировали виртуальное уничтожение американской техники ракетами. Затем следуют снимки, на которых такое же виртуальное уничтожение настигло атомный авианосец "Карл Винсон".

Ранее Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, а северокорейский лидер Ким Чен Ын высказал ответные угрозы в адрес США и посоветовал американскому президенту выбирать формулировки, с которыми он обращается к миру с высокой трибуны и не путать их с теми, которые позволяет себе в кабинете.