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Кадыров прибыл в Минск с первым официальным визитом

25.09.2017 09:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прилетел в Минск с рабочей поездкой, сообщили Sputnik в пресс-службе главы Чечни.

Кадыров прибыл в Минск с первым официальным визитом
© Sputnik/ Саид Царнаев
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Как ранее сообщал Sputnik, это первый официальный визит Кадырова в Минск, глава Чечни совершает его по приглашению белорусской стороны.

"Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко в понедельник утром прибыл Минск", — сообищли в пресс-службе.

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В графике Кадырова — встречи с президентом Беларуси Лукашенко, премьер-министром республики Андреем Кобяковым, а также посещение одного из крупных промышленных предприятий Беларуси.

Как ожидается, уточнили в пресс-службе, белорусский президент примет Кадырова в понедельник в первой половине дня.

Как сообщает корреспондент Sputnik, по прибытии в Минск Рамзан Кадыров уже возложил цветы к монументу Победы в белорусской столице. 

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Ранее в эфире белорусского телеканала ОНТ, накануне визита в Минск, Кадыров рассказал, что мечтает пожать руку и обнять президента Беларуси Александра Лукашенко.

 "Я очень хочу приехать в Беларусь. Моя мечта — пожать руку и сказать слова благодарности вашему президенту — Батьке — и обнять его", — сказал Кадыров.

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Глава Чечни также отметил, что во время своего визита в Беларусь будет обсуждать с белорусскими властями вопросы двустороннего взаимодействия, углубления промышленной кооперации, увеличения поставок белорусской техники и продуктов в Чечню, а также привлечение белорусских специалистов к строительству ряда объектов в ЧР.    

 
Теги: Минск
 
 
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Лидер Чечни планирует встретиться с президентом Лукашенко и главой белорусского правительства Кобяковым.

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