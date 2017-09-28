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Путин встретился с Эрдоганом: говорили об АЭС и помидорах

28.09.2017 22:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 сен – Sputnik. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана прошла в Анкаре, главы государств обсудили ряд насущных вопросов, в том числе строительство АЭС "Аккую" и поставки в РФ сельхозпродукции.

Путин встретился с Эрдоганом: говорили об АЭС и помидорах
© REUTERS/ Murad Sezer
Эрдоган снова "включил лампочку"

В настоящее время Путин находится в Анкаре с рабочим визитом. Переговоры президентов в резиденции турецкого лидера в узком составе продлились более полутора часов. По словам Эрдогана, Путин был приглашен на заседание Совета сотрудничества высшего уровня, которое пройдет в Турции в 2018 году.

"Надеюсь, что будем иметь удовольствие принимать на следующем заседании в будущем году уважаемого президента Путина в нашей стране", – сказал Эрдоган.

Он также добавил, что Россия и Турция настроены достичь торгового оборота в 100 миллиардов долларов США.

"У нас были нежелательные инциденты, однако сейчас отношения нормализовались", – сказал турецкий президент.

АЭС и помидоры

На встрече в Анкаре были также обсуждены поставки турецких томатов в РФ. 

"Говорили о сельхозпродукции. Представители минсельхоза двух стан и контрольных органов находятся в постоянном контакте, решение близится", – сказал по итогам переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что президенты говорили не только о продуктах, была поднята тема возведения в Турции АЭС "Аккую" с четырьмя энергоблоками с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения "3+".

Путин встретился с Эрдоганом: говорили об АЭС и помидорах
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Встреча Путина и Эрдогана: обсудили торговлю и ситуацию в Сирии

"Поговорили об "Аккую", о том, как продвигается, где существуют тормозящие элементы", – сказал Песков.

Референдум в Ираке

Президенты поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии, курдский референдум, по словам Эрдогана, был большой ошибкой.

"Сегодня обсудили Сирию и Ирак. Сошлись во мнении о необходимости сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии. У референдума нет никакой законности. Власти Северного Ирака сделали большую ошибку. Ни у кого нет права превращать наш регион в горящий", — сказал Эрдоган.

Путин встретился с Эрдоганом: говорили об АЭС и помидорах
© REUTERS/ Thaier Al-Sudani
Более 90% избирателей проголосовали за независимость Курдистана

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры президентов в резиденции турецкого лидера в узком составе продлились более полутора часов.

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