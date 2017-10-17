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Суд Испании признал референдум в Каталонии противоречащим Конституции
18.10.2017 11:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Испании рассмотрел иск испанского правительства к правительству Каталонии. Суд признал закон о референдуме 1 октября о независимости Каталонии противоречащим основному закону страны.
© REUTERS/ Albert Gea
Каталонский парламент, в котором по итогам выборов 2015 года большинство депутатов — сторонники суверенитета женералитета,
На минувшей неделе глава правительства Испании Мариано Рахой
По Конституции Испанского королевства проводить референдум о независимости области можно лишь с согласия центрального правительства. Оно в свою очередь не единожды заявляло о нецелесообразности отделения Каталонии от короны. Теперь испанское правительство может рассмотреть возможность в виде санкционных мер лишения области статуса автономии.
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Глава Каталонии Карлос Пучдемон до сих пор не дал ответа испанскому правительству о статусе Каталонии.
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