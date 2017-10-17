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Суд Испании признал референдум в Каталонии противоречащим Конституции

18.10.2017 11:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Испании рассмотрел иск испанского правительства к правительству Каталонии. Суд признал закон о референдуме 1 октября о независимости Каталонии противоречащим основному закону страны.

Суд Испании признал референдум в Каталонии противоречащим Конституции
© REUTERS/ Albert Gea
Сторонники и противники Каталонии подрались стульями

Каталонский парламент, в котором по итогам выборов 2015 года большинство депутатов — сторонники суверенитета женералитета, принял закон о референдуме 6 сентября. Голосование прошло 1 октября, несмотря не неоднократные предупреждения центрального правительства о нелегитимности. Прежде в 2015 году Каталония уже пыталась провести референдум, однако и его результаты не имели политической силы.

На минувшей неделе глава правительства Испании Мариано Рахой потребовал от главы каталонского правительства Карлоса Пучдемона назвать статус Каталонии. В понедельник Пучдемон, который прежде подписал декларацию о независимости, предложил Рахою в течение двух месяцев начать диалог. О статусе Каталонии ничего сказано не было, так что независимость автономии до сих пор остается эфемерной.

По Конституции Испанского королевства проводить референдум о независимости области можно лишь с согласия центрального правительства. Оно в свою очередь не единожды заявляло о нецелесообразности отделения Каталонии от короны. Теперь испанское правительство может рассмотреть возможность в виде санкционных мер лишения области статуса автономии.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Каталонии Карлос Пучдемон до сих пор не дал ответа испанскому правительству о статусе Каталонии.

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