Суд Испании признал референдум в Каталонии противоречащим Конституции

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Испании рассмотрел иск испанского правительства к правительству Каталонии. Суд признал закон о референдуме 1 октября о независимости Каталонии противоречащим основному закону страны.



© REUTERS/ Albert Gea Сторонники и противники Каталонии подрались стульями

Каталонский парламент, в котором по итогам выборов 2015 года большинство депутатов — сторонники суверенитета женералитета, принял закон о референдуме 6 сентября. Голосование прошло 1 октября, несмотря не неоднократные предупреждения центрального правительства о нелегитимности. Прежде в 2015 году Каталония уже пыталась провести референдум, однако и его результаты не имели политической силы.

На минувшей неделе глава правительства Испании Мариано Рахой потребовал от главы каталонского правительства Карлоса Пучдемона назвать статус Каталонии. В понедельник Пучдемон, который прежде подписал декларацию о независимости , предложил Рахою в течение двух месяцев начать диалог . О статусе Каталонии ничего сказано не было, так что независимость автономии до сих пор остается эфемерной.

По Конституции Испанского королевства проводить референдум о независимости области можно лишь с согласия центрального правительства. Оно в свою очередь не единожды заявляло о нецелесообразности отделения Каталонии от короны. Теперь испанское правительство может рассмотреть возможность в виде санкционных мер лишения области статуса автономии.