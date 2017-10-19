Лукашенко намерен проверить благоустройство в двух-трех десятках городов в 2018 году

Александр Лукашенко

20 октября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить в 2018 году два-три десятка населенных пунктов, чтобы проверить результаты проведенных работ по благоустройству территорий. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре о совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в 2018 году особое внимание будет уделено наведению порядка в населенных пунктах. "Надо наметить два-три десятка таких городов, чтобы я мог лично посмотреть. И не только я, все мы должны побывать там, - сказал Александр Лукашенко. - Обязательно надо благоустроить города, деревни. Там же вы живете, ваши люди и ваши дети".

Президент пояснил свои требования к благоустройству и, в частности, высадке деревьев вдоль дорог. По его словам, это необходимо делать не столько для наведения красоты, хотя и это очень важно, а для более рационального использования ресурсов. Например, за откосами и обочинами приходится постоянно ухаживать, чтобы содержать их в чистоте и порядке, что требует больших затрат. "Давайте посадим там деревья - через пять лет мы забудем о том, что там надо косить, - предложил глава государства. - И красиво, и деньги не надо тратить. Я уже не говорю о том, что оползни, если хорошие дожди прошли, все разрушается…".

Александр Лукашенко отметил, что благоустраивать территории необходимо и для того, чтобы страна имела свое лицо. "Чистота и порядок - вопрос номер один. Я вас не буду больше убеждать, я просто требую от вас немедленно начать эту работу", - подчеркнул он.

По мнению главы государства, также следует избавиться от старых, еще советских норм, которые, например, определяют расстояние между саженцами при посадке деревьев. "Губернаторы и даже председатели горисполкомов, райисполкомов, сами установите эти нормы и приведите по-хозяйски все в порядок. Не ссылайтесь на какие-то там нормы, никто вас не накажет, если вы ошибетесь. А вот если вы не сделаете, будете наказаны", - предупредил Президент.-0-