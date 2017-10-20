Президент и премьер-министр Грузии проголосовали на местных выборах

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Явка на местных выборах в Грузии к полудню составила 16,5%, цитирует заявление пресс-спикера Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ана Микеладзе Sputnik Грузия .

Одними из первых на выборах проголосовали президент Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Гражданам Грузии предстоит выбрать 64 мэра городов и районов, а также депутатов в 2058 депутатов в муниципальные законодательные органы сакребуло. В Грузии открылось больше 3,3 тысяч избирательных участков. Главной интригой считаются выборы в столице Тбилиси — от того, какая партия победит, будет зависеть, кто станет мэром города.

Наблюдатели уже сообщили о первых нарушениях в ходе выборов. Ассоциация молодых юристов Грузии представила к сегодняшним выборам почти 600 наблюдателей. Они заявили над попыткой контроля над волеизъявлением граждан на восьми избирательных участках в Тбилиси.



© Фото: Facebook / Giorgi Kvirikashvili Премьер Грузии Георгий Квирикашвили проголосовал на выборах в местные органы власти

Наблюдатели сообщили, что члены некоторых партий пытаются фиксировать данные пришедших на участок. Среди выявленных нарушений к 10 утра также попытка голосования по водительским правам, некоторые участки открылись с опозданием, а в на других выявлены нарушения в процессе жеребьевки для распределения полномочий между членами избирательных комиссий.

Эксперты прогнозируют возможность второго тура по некоторым округам, скорее всего жителям Тбилиси придется пойти на второй круг выборов мэра.