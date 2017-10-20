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Испания намерена досрочно провести выборы в парламент Каталонии
21.10.2017 16:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 окт — Sputnik. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о намерении распустить правительство Каталонии, пишет
© Sputnik/ Хавьер Луэнго
Рахой заявил, что объявит выборы в Каталонии в максимально ранние сроки и лишит Карлоса Пучдемона полномочий главы автономии. Прежде премьер-министр Испании требовал от главы Каталонии официально пояснить, объявила ли она независимость. Роспуск правительства может стать одной из санкционных мер, предусмотренных конституцией Испании.
Обе меры — свержение правительства Каталонии и ранние выборы — допускаются 155-й статьей конституции, которая в демократичной Испании применяется впервые. Рахой заявил, что досрочные выборы пройдут в течение полугода.
"Нет ни одной страны в мире, которая позволила бы происходить подобному внутри своих границ", — пояснил Рахой.
Сейчас в Каталонии проходят как
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