Испания намерена досрочно провести выборы в парламент Каталонии

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о намерении распустить правительство Каталонии, пишет El Pais .



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Рахой заявил, что объявит выборы в Каталонии в максимально ранние сроки и лишит Карлоса Пучдемона полномочий главы автономии. Прежде премьер-министр Испании требовал от главы Каталонии официально пояснить, объявила ли она независимость. Роспуск правительства может стать одной из санкционных мер, предусмотренных конституцией Испании.

Обе меры — свержение правительства Каталонии и ранние выборы — допускаются 155-й статьей конституции, которая в демократичной Испании применяется впервые. Рахой заявил, что досрочные выборы пройдут в течение полугода.

"Нет ни одной страны в мире, которая позволила бы происходить подобному внутри своих границ", — пояснил Рахой.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября, при явке менее чем в 42% большинство высказалось за сепарацию.

Сейчас в Каталонии проходят как митинги сторонников независимости, так и митинги сторонников единства Испании.