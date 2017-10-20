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Более 30 процентов: как активно проходит голосование в Грузии

21.10.2017 17:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 окт — Sputnik. Явка на выборах в местные органы власти в Грузии к 17:00 составила 36,7%, заявила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ана Микеладзе, передает Sputnik Грузия.

В выборах участвуют 22 партии и пять избирательных блоков, а также независимые кандидаты. Граждане должны выбрать 64 мэра городов и районов, а также депутатов муниципальных законодательных органов сакребуло.

Какой бы ни была явка, выборы будут признаны состоявшимися. Самая большая интрига происходящей избирательной компании — кто станет мэром Тбилиси. Тринадцать кандидатов претендуют на это кресло, и эксперты не исключают второго тура. Вопрос будет в том, кто примет в нем участие.

Ранее почти все оппозиционные партии и блоки, участвующие в выборах, заявили о том, что выборы в Грузии, особенно в Тбилиси, проходят с нарушениями. Правящая партия "Грузинская мечта" заявила о нагнетании обстановки. Представители оппозиции обвинили правящую партию в использовании административного ресурса и, в частности, в том, что представители правящей партии записывают данные голосующих на избирательных участках в Тбилиси.

Следить за ходом голосования можно в текстовой трансляции Sputnik Грузия >>

 
Теги: Минск
 
 
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В голосовании на выборах в местные органы власти Грузии, по последним данным, приняли участие более одного миллиона избирателей.

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