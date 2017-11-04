|
Кадыров спросил о "западной демократии", говоря о ситуации в Каталонии
04.11.2017 22:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал свой комментарий ситуации в Каталонии, отметив, что действия Мадрида идут вразрез с принципами демократии Запада.
Он напомнил, что референдум о независимости Каталонии от Испании прошел мирно, люди приходили на участки и отдавали свои голоса "за" или "против", без штурмов госучреждений.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
"И как же на это ответили в Мадриде? Часть министров под арестом, а лидер Каталонии Карлес Пучдемон и другая группа министров, укрывшиеся в Брюсселе, объявлены в розыск. А как же хваленая западная демократия и право мирным путем выражать свое мнение", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.
Он отметил, что сам является сторонником единства и политической стабильности, однако сказал, что может привести множество примеров, когда Запад поддерживал вооруженные формирования в странах, которые были расколоты в результате внутренних конфликтов.
"Это было где-то далеко. А Каталония в сердце Европы, в Испании! И она простым голосованием обожгла испанские власти сильнее, чем война в Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене и других концах света", — подчеркнул глава Чечни.
Референдум в Каталонии
Накануне испанский суд
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он раскритиковал объявление в розыск Пучдемона и ряда каталонских политиков, которые укрылись в Брюсселе.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии