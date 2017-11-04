МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал свой комментарий ситуации в Каталонии, отметив, что действия Мадрида идут вразрез с принципами демократии Запада.

Он напомнил, что референдум о независимости Каталонии от Испании прошел мирно, люди приходили на участки и отдавали свои голоса "за" или "против", без штурмов госучреждений.



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"И как же на это ответили в Мадриде? Часть министров под арестом, а лидер Каталонии Карлес Пучдемон и другая группа министров, укрывшиеся в Брюсселе, объявлены в розыск. А как же хваленая западная демократия и право мирным путем выражать свое мнение", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он отметил, что сам является сторонником единства и политической стабильности, однако сказал, что может привести множество примеров, когда Запад поддерживал вооруженные формирования в странах, которые были расколоты в результате внутренних конфликтов.

"Это было где-то далеко. А Каталония в сердце Европы, в Испании! И она простым голосованием обожгла испанские власти сильнее, чем война в Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене и других концах света", — подчеркнул глава Чечни.

Референдум в Каталонии прошел 1 октября , Барселона спустя 26 дней приняла резолюцию о независимости. Однако сенат Испании через час ввел прямое управление в Каталонии, глава автономии Карлес Пучдемон и ряд чиновников были отстранены .

Накануне испанский суд выдал международный ордер на арест Пучдемона и других каталонских чиновников, находящихся в Брюсселе — их подозревают в организации восстания, мятеже, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям.