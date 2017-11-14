|
Макей: в отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами
15.11.2017 12:36 — Новости Политики | БелТА
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спорные вопросы в торгово-экономической сфере периодически все же возникают, однако опыт наших отношений свидетельствует о том, что разногласий, которые нельзя разрешить с помощью разумных компромиссов, не существует", - сказал Владимир Макей.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макей: в отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами. Об этом заявил сегодня журналистам...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии