Макей: в отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношениях Беларуси и России нет разногласий, которые нельзя разрешить разумными компромиссами. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спорные вопросы в торгово-экономической сфере периодически все же возникают, однако опыт наших отношений свидетельствует о том, что разногласий, которые нельзя разрешить с помощью разумных компромиссов, не существует", - сказал Владимир Макей.

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