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Белорусская делегация примет участие в саммите Восточного партнерства

15.11.2017 12:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Глава МИД Беларуси Владимир Макей ответил на вопрос об уровне представительства на саммите ВП в Брюсселе.

В Брюсселе ждут решения белорусской стороны по поводу участия в саммите Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос Sputnik, отметила, что в администрации президента пока не уомментируют эту информацию

"Уровень представительства нашей страны на саммите Восточное партнерство в Брюсселе будет определяться тем уровнем взаимодействия с Евросоюзом, который сложился на данный момент", — заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, отвечая на вопрос — принял ли президент Беларуси Александр Лукашенко приглашение Запад приехать на саммит. 

При этом министр напомнил, что в настоящее время между Беларусью и Европой действует соглашение, заключенное в 1989 году.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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