Путин пообещал скоро принять решение о выдвижении в президенты

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Решение о возможном выдвижении в президенты будет принято в ближайшее время, заявил в среду на форуме "Доброволец-2017" глава российского государства Владимир Путин.



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Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Уже о своем желании побороться за пост главы государства заявили ряд политиков, шоуменов и "теледив", однако действующий президент России так и не объявил, будет ли он выдвигаться.

"Это всегда для любого человека очень ответственное решение, потому что мотивом принятия такого решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают", — ответил Путин на вопрос участников форума о своем выдвижении.

Президент России задал публике встречный вопрос: если он примет решение баллотироваться на выборах, поддержат ли его "люди близкие к вам по духу". Полный молодежи зал закричал: "Да!"

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято", — заключил Путин и заверил, что примет его с учетом мнения общества.