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Голосующим на местных выборах-2018 в Беларуси будет выдаваться от одного до трех бюллетеней

06.12.2017 20:17 — Новости Политики | БелТА  
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Голосующим на местных выборах-2018 в Беларуси будет выдаваться от одного до трех бюллетеней
Фото из архива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосующим на местных выборах в 2018 году в зависимости от места жительства будет выдаваться от одного до трех бюллетеней для избрания депутатов в соответствующие областной, базовый и первичный уровни Советов. Такую информацию разместил Центризбирком Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Дифференциация связана с тем, что граждане, кроме проживающих в Минске, выбирают одновременно депутатов разного уровня по соответствующим округам. Например, тот, кто проживает в сельском населенном пункте, для голосования получает сразу три бюллетеня - по выборам депутатов областного Совета, районного Совета и сельского Совета.

При этом граждане вправе заранее проверить наличие собственных данных в списке избирателей. Для этого со 2 февраля 2018 года (на участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационарных условиях, - с 15 февраля) можно обратиться в участковый избирком по месту регистрации и уточнить включение своей кандидатуры в список избирателей, а также проверить правильность указанных сведений.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, будет распределено в общей сложности немногим более 18 тыс. мандатов. Голосование в основной день будет организовано с 8.00 до 20.00. Бюллетень выдается избирателю, включенному в список, при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь либо одного из документов, которые выданы уполномоченными госорганами и организациями страны. Это военный билет (для военнослужащих срочной службы), служебное удостоверение работника госоргана, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида (при наличии в них фотографии), студенческий билет, справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), вид на жительство (для граждан России, постоянно проживающих в Беларуси).

Если избиратель по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет в день выборов прийти на участок, он вправе письменно или устно обратиться в участковую комиссию с просьбой организовать голосование на дому.

Отдать свой голос досрочно можно будет с 13 по 17 февраля (с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосующим на местных выборах в 2018 году в зависимости от места жительства будет выдаваться от одного до трех бюллетеней для избрания...

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