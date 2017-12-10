МИД: Беларусь и ЕС практически согласовали приоритеты партнерства

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Беларусь не планирует вступать в Европейский Союз, но заинтересована в сотрудничестве с ЕС в рамках инициативы "Восточное партнерство", заявил в понедельник на форуме "Европейский союз и "Восточное партнерство": подходы к региональному сотрудничеству" заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

"Беларусь не планирует становиться членом ЕС, но, поскольку мы являемся торговыми партнерами, у нас очень много туристических, образовательных, персональных связей с Евросоюзом, мы напрямую заинтересованы в "Восточном партнерстве", — отметил Кравченко.

По его мнению, такой формат сотрудничества предоставляет дополнительные возможности для взаимодействия в интересах стран и граждан. При этом Беларусь заинтересована в базовом соглашении с Евросоюзом – документе, аналогичном тому, что был заключен между Россией и ЕС. По мнению замминистра, подобное соглашение должно быть подписано "как можно быстрее".

Приоритеты сотрудничества

Переговоры о базовом соглашении между ЕС и Беларусью пока не начались. Однако, по оценке внешнеполитического ведомства, уже есть "позитивные сигналы". В частности, в октябре во время встречи еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана с премьером Беларуси Андреем Кобяковым в Люксембурге было заявлено о готовности Евросоюза начать экспертную работу по обсуждению всеобъемлющего соглашения с Минском.

"Конкретной договоренности о начале переговоров еще нет, но я с оптимизмом смотрю на эту возможность", — сказал Кравченко, говоря о перспективах базового соглашения.

Тем не менее, уже в начале следующего года может быть подписан другой документ, который определит приоритеты партнерства Беларуси и ЕС на 2018-2020 годы.

"Мы на финальной стадии согласования приоритетов партнерства… Я бы сейчас не ждал их согласования и подписания до конца года. Это нереалистично по объективным причинам. Но в перспективе следующего года, в начале или в первой половине следующего года, я думаю, мы сможем выйти на подписание", — заметил Кравченко.

Это документ для белорусской стороны важен по многим причинам. В том числе и потому, что между Беларусью и ЕС наконец появиться документ, который содержит в себе слово "партнерство".

"Это будет впервые в истории наших отношений", — сказал замминистра.

Кроме того, этот документ откроет для Беларуси доступ к финансовым инструментам в рамках "Восточного партнерства". Наконец, этот документ станет необходимым шагом к заключению в будущем соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС.

В визовом вопросе остаются технические вопросы

Кравченко затруднился ответить, когда стороны смогут наконец завершить переговоры об облегчении визового режима между Беларусью и ЕС. Заметил лишь, что принципиальных разногласий в этом вопросе нет, а выйти на подписание соответствующего пакета документов мешают технические моменты.

"Нам надо продолжать переговоры, искать выходы с той ситуации, которую мы имеем. Это не принципиальные разногласия. Есть технические вещи, над которыми нам надо работать", — сказал Кравченко.

При этом пояснять, о каких технических вещах идет речь, заместитель министра не стал.

Соглашение об облегчении визового режима должно быть подписано одним пакетом с соглашением о реадмисии. Предполагается, что после подписания соглашения об облегчении визового режима между Беларусью и ЕС шенгенские визы для белорусов подешевеют до 35 евро.