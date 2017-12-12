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Стратегия развития науки должна вывести Беларусь на передовые позиции научно-технического прогресса - Лукашенко

13.12.2017 12:07 — Новости Политики | БелТА  
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13 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Стратегия развития науки должна вывести Беларусь на передовые позиции научно-технического прогресса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, выступая сегодня на ІІ Съезде ученых Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время съезда планируется принять стратегию "Наука и технологии: 2018-2040". Этот ключевой документ должен определять государственную политику развития не только этой важной сферы, но и всей страны, подчеркнул Президент.

"Нам необходимо объективно оценить все плюсы и минусы, чтобы получилась напряженная, но реально выполнимая программа действий на перспективу. Она должна придать динамичный темп инновационного развития и вывести страну на передовые позиции научно-технического прогресса. К ее реализации должно подключиться все наше общество", - заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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