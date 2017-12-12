|
Стратегия развития науки должна вывести Беларусь на передовые позиции научно-технического прогресса - Лукашенко
13.12.2017 12:07 — Новости Политики | БелТА
13 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Стратегия развития науки должна вывести Беларусь на передовые позиции научно-технического прогресса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, выступая сегодня на ІІ Съезде ученых Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время съезда планируется принять
"Нам необходимо объективно оценить все плюсы и минусы, чтобы получилась напряженная, но реально выполнимая программа действий на перспективу. Она должна придать динамичный темп инновационного развития и вывести страну на передовые позиции научно-технического прогресса. К ее реализации должно подключиться все наше общество", - заявил Александр Лукашенко.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии