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НАТО поддерживает подходы Беларуси по многим вопросам обеспечения безопасности - Луняк

15.12.2017 14:03 — Новости Политики | БелТА  
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НАТО поддерживает подходы Беларуси по многим вопросам обеспечения безопасности - Луняк
Петр Луняк

15 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. НАТО поддерживает подходы Беларуси по многим вопросам обеспечения безопасности, заявил представитель департамента общественной дипломатии НАТО Петр Луняк сегодня на семинаре "Международная безопасность и НАТО в 2017 году", передает корреспондент БЕЛТА.

Петр Луняк, в частности, обратил внимание на открытость и транспарентность Беларуси в период учения "Запад-2017", когда страна четко предоставила необходимую информацию на брифинге в штаб-квартире НАТО, а также в ОБСЕ. Он также отметил важность научных проектов в рамках сотрудничества Беларуси и НАТО. "Общественная дипломатия - одна из областей, где взаимодействие продвигается лучше всего. Недавний визит в штаб-квартиру НАТО белорусских журналистов и экспертов подтвердил это. Мы надеемся на расширение диалога с Беларусью", - подчеркнул представитель НАТО.

Семинар организован Центром изучения внешней политики и безопасности при поддержке департамента общественной дипломатии НАТО. В числе участников мероприятия представители международных организаций, государственных и общественных структур Беларуси, посольств, в том числе эстонского (контактное посольство НАТО в Беларуси), а также эксперты, ученые, работающие в сфере международной безопасности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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