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РФ снизит ж/д-тарифы для перевозки нефтепродуктов в порт Усть-Луги

18.12.2017 16:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 дек — Sputnik. Россия готова снизить железнодорожные тарифы и стоимость услуг в портах, чтобы убедить белорусских экспортеров нефтепродуктов изменить логистику перемещения грузов, заявил в интервью Sputnik Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РБ Александр Суриков.

РФ снизит ж/д-тарифы для перевозки нефтепродуктов в порт Усть-Луги
© Sputnik/ Андрей Александров
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"Мы готовы снизить железнодорожный тариф, потому что везти груз до Усть-Луги, к примеру, дальше, чем до Клайпеды. Мы готовы посмотреть на нашу стоимость стивидорских услуг в портах, сравнить с аналогичными услугами в литовских портах. То есть мы готовы пытаться сформулировать выгодное предложение для белорусских нефтепереработчиков и экспортеров", — заявил Суриков.

Он напомнил, что уже подписан контракт на перевалку 72 тысяч пробных тонн нефтепродуктов через порт в Усть-Луге, расположенный в Ленинградской области.

"Мы рассчитываем, что в 18-м году начнутся более массовые поставки, может быть, на уровне миллиона – миллиона с небольшим тонн для окончательной обкатки маршрута. Это нормальное конкурентное предложение, которое должно быть более выгодным, чем литовские условия", — заметил посол.

Читайте полную версию интервью Сурикова агентству Sputnik >>

 
Теги: Минск
 
 
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