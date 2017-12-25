ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Навального лишили возможности стать президентом России

25.12.2017 17:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Российскому оппозиционеру Алексею Навальному ЦИК РФ отказал в регистрации инициативной группы для выдвижения на выборах президента России из-за неснятой судимости.

Навального лишили возможности стать президентом России
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Народный мандат и "защита от дурака": почему Путин стал самовыдвиженцем

Накануне Навальный подал в Центризбирком документы, чтобы участвовать в выборах как самовыдвиженец. Член ЦИК РФ Борис Эбзеев отметил, что они были рассмотрены весьма тщательно.

"Не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость", – сказал он.

По словам Эбзеева, Навальный в феврале текущего года был осужден кировским судом, а судимость оппозиционера не была снята или погашена.

ЦИК принял постановление, согласно которому Навальному было решено отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения "в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

В свою очередь сам Навальный в понедельник уже заявил, что собирается обжаловать решение ЦИК, в том числе в Конституционном суде РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания уже официально стартовала. Действующий глава государства Владимир Путин заявил о том, что будет баллотироваться в президенты. Кроме него, о своих президентских амбициях заявила телеведущая Ксения Собчак.

Ермошина о Собчак, фриках и "принципе почвы" на местных выборах>>

КПРФ на субботнем съезде выдвинула беспартийного Павла Грудинина кандидатом в президенты России. Избирательный штаб возглавит Геннадий Зюганов.

Навального, несмотря на судимость, выдвинули кандидатом в президенты РФ>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 164
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Навальный в понедельник уже заявил, что собирается обжаловать решение ЦИК, в том числе в Конституционном суде РФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
"74 на 306": обмен пленными в Донбассе намечен на 27 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика