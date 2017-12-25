Навального лишили возможности стать президентом России

МИНСК, 25 дек – Sputnik. Российскому оппозиционеру Алексею Навальному ЦИК РФ отказал в регистрации инициативной группы для выдвижения на выборах президента России из-за неснятой судимости.

Накануне Навальный подал в Центризбирком документы, чтобы участвовать в выборах как самовыдвиженец. Член ЦИК РФ Борис Эбзеев отметил, что они были рассмотрены весьма тщательно.

"Не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость", – сказал он.

По словам Эбзеева, Навальный в феврале текущего года был осужден кировским судом, а судимость оппозиционера не была снята или погашена.

ЦИК принял постановление, согласно которому Навальному было решено отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения "в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права".

В свою очередь сам Навальный в понедельник уже заявил, что собирается обжаловать решение ЦИК, в том числе в Конституционном суде РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания уже официально стартовала. Действующий глава государства Владимир Путин заявил о том, что будет баллотироваться в президенты. Кроме него, о своих президентских амбициях заявила телеведущая Ксения Собчак .

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