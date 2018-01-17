Оптимизация в МИД и внешнеэкономическая деятельность обсуждались на встрече Лукашенко с Макеем

Александр Лукашенко. Фото из архива

18 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Оптимизация в МИД и развитие внешнеэкономической деятельности обсуждались на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы хотели обсудить со мной вопросы оптимизации МИД. Если там есть какие-то нестыковки, несогласованности, я готов (обсудить. - Прим. БЕЛТА), чтобы мы окончательно могли принять решение", - отметил глава государства.

Одновременно Александр Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь его интересует тематика внешнеэкономической деятельности. "В первом приближении я знаком с результатами. Но у вас это более точная информация. И несколько слов о перспективах в плане диверсификации внешней торговли, деятельности наших посольств", - сказал Президент.

Как доложил Владимир Макей, в развитии внешнеэкономической деятельности по итогам 2017 года наблюдаются положительные тенденции. "Произошел рост экспорта на 23%. Причем на две трети это произошло за счет роста цен, но на одну треть - за счет физического роста экспорта. Поэтому в целом это можно считать положительной тенденцией", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

"Тщательный анализ говорит о том, что не надо самоуспокаиваться. Что касается диверсификации, здесь подвижки тоже есть, но предстоит еще очень много работы", - отметил министр.-0-