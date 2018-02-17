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Явка избирателей на местных выборах в Беларуси, по данным на 10.00, превысила 38%
18.02.2018 11:00 — Новости Политики | БелТА
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси, по данным на 10.00, превысила 38%, сообщили БЕЛТА в ЦИК.
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси, по данным на 10.00, составила 38,08%, сообщили БЕЛТА в ЦИК. В Брестской области...
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