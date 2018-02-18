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Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 12.00 превышает 45%
18.02.2018 13:07 — Новости Политики | БелТА
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на выборах депутатов местных Советов Беларуси, по данным на 12.00, превышает 45%, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на выборах депутатов местных Советов Беларуси, по данным на 12.00, превышает 45%, сообщила журналистам председатель ЦИК...
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