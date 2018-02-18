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Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 14.00 составляет более 55%
18.02.2018 14:57 — Новости Политики | БелТА
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 14.00 составляет 55,69%, сообщили БЕЛТА в ЦИК.
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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 14.00 составляет 55,69%, сообщили БЕЛТА в ЦИК. /Будет дополнено/.-0- Читать далее на сайте...
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